Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a şans tanımadı
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a şans tanımadı

Fenerbahçe, derbide Galatasaray\'a şans tanımadı
01.02.2026 20:26  Güncelleme: 21:15
Fenerbahçe, derbide Galatasaray\'a şans tanımadı
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında gerçekleşen derbi maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-0'lık skorla mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE MEDICANA'DAN NET GALİBİYET

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana, 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin'i 3-0 Yendi

KANARYA'DAN 16. GALİBİYET

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Daikin ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe Medicana, Aydın BB ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediye deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin'i 3-0 Yendi

Galatasaray, Fenerbahçe, Vodafone, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a şans tanımadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fatih Gültekin Fatih Gültekin:
    Fenerbahçe bir spor klubüdür. Spor futboldan ibaret değildir. Tebrikler Fenerbahçe ???? 14 2 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    ilelebet Fenerbahce. 5 1 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    yaşasın israilsaray 4 1 Yanıtla
  • İSM KLT İSM KLT:
    “derbide kazanan FENERBAHÇE” diye yazabilirsiniz. başlıkta Fenerbahçeyi yazmamak için uğraşmayın 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a şans tanımadı - Son Dakika
