Fenerbahçe, derbide Galatasaray\'a şans tanımadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE MEDICANA'DAN NET GALİBİYET

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana, 3-0'lık net bir skorla kazandı.

KANARYA'DAN 16. GALİBİYET

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Daikin ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe Medicana, Aydın BB ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediye deplasmanına gidecek.