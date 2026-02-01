Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana, 3-0'lık net bir skorla kazandı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Daikin ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe Medicana, Aydın BB ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediye deplasmanına gidecek.
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a şans tanımadı
