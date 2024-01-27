Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerinde kampa girdi.

İSMAİL YÜKSEK'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde, İsmail Yüksek'in doğum günü kutlandı. 25 yaşına giren orta saha oyuncusu, takım arkadaşları ve teknik heyete yaptıkları jestten dolayı teşekkür etti.