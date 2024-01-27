 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayarak taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, maç öncesi kampa girdi.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı
27.01.2024 - 20:18,
Abone Ol

Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerinde kampa girdi.

İSMAİL YÜKSEK'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde, İsmail Yüksek'in doğum günü kutlandı. 25 yaşına giren orta saha oyuncusu, takım arkadaşları ve teknik heyete yaptıkları jestten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Ankaragücü, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


21:11
Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:29
Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00
Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59
İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:43
Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:11 Nani kendi kalesine attı! Hatayspor 10 maç sonra galip geldi
20:29 Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
20:00 Herkes ağzı açık izledi! Yunus Akgün'ün kupa maçında attığı golü görenler gözlerine inanamıyor
19:59 İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı
19:46 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:43 Şanlıurfa'da silahla oynayan genç, arkadaşını öldürdü
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 21:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement