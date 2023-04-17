Alex de Souza teknik direktörlük kariyerinde zorlu bir dönemden geçiyor! Takımı farklı skorla mağlup olunca taraftarlar isyan etti - Son Dakika
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Alex de Souza teknik direktörlük kariyerinde zorlu bir dönemden geçiyor! Takımı farklı skorla mağlup olunca taraftarlar isyan etti

17.04.2023 12:57

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerindeki ilk deneyimi olan Brezilya ekibi Avai ile kötü bir başlangıç yaptı. Takımı, Serie B'nin ilk haftasında deplasmanda Guarani'ye 4-1 yenilerek sahadan eli boş döndü. Sezon öncesi oynadığı 6 maçta da galibiyet elde edemeyen Avai'de bazı taraftarlar Alex'i görevinden istifaya çağırdı.

Brezilya Serie B'nin ilk haftasında Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Avai, deplasmanda bozguna uğradı.

SEZON AÇILIŞINDA 4 GOLLÜ MAĞLUBİYET

Alex de Souza ilk A takım teknik direktörlük deneyiminde lige kötü bir başlangıç yaptı. Alex'in çalıştırdığı Avai, deplasmanda Guarani'ye 4-1 mağlup oldu.

6 MAÇTIR GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİLER

Sezon öncesinde Catarinense 1 organizasyonunda 11 maçta 17 puan yoplayan Avai, çeyrek finalde karşılaştığı Criciuma'ya seri penaltılar sonucu elenmişti. Kupa mücadelesinde de Retro takımına elenen Avai, 6 maçtır kazanamıyor. Takımın performansı sonrası Alex de Souza'ya tepki gösteren bir kısım taraftar, çiçeği burnunda çalıştırıcıyı istifaya çağırdı.

YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Bu vizyonsuza burada öyle bir paye verdilerki sanırsın messi haspa. Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Alex De Souza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex de Souza teknik direktörlük kariyerinde zorlu bir dönemden geçiyor! Takımı farklı skorla mağlup olunca taraftarlar isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alex de Souza teknik direktörlük kariyerinde zorlu bir dönemden geçiyor! Takımı farklı skorla mağlup olunca taraftarlar isyan etti - Son Dakika
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