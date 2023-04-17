Alex de Souza teknik direktörlük kariyerinde zorlu bir dönemden geçiyor! Takımı farklı skorla mağlup olunca taraftarlar isyan etti

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Brezilya Serie B'nin ilk haftasında Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Avai, deplasmanda bozguna uğradı.

SEZON AÇILIŞINDA 4 GOLLÜ MAĞLUBİYET

Alex de Souza ilk A takım teknik direktörlük deneyiminde lige kötü bir başlangıç yaptı. Alex'in çalıştırdığı Avai, deplasmanda Guarani'ye 4-1 mağlup oldu.

6 MAÇTIR GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİLER

Sezon öncesinde Catarinense 1 organizasyonunda 11 maçta 17 puan yoplayan Avai, çeyrek finalde karşılaştığı Criciuma'ya seri penaltılar sonucu elenmişti. Kupa mücadelesinde de Retro takımına elenen Avai, 6 maçtır kazanamıyor. Takımın performansı sonrası Alex de Souza'ya tepki gösteren bir kısım taraftar, çiçeği burnunda çalıştırıcıyı istifaya çağırdı.