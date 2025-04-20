Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant hayatını kaybetti

Fenerbahçe\'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti. 2022 yılında sarı-lacivertlilerde görev yapan Alman teknik adam, 6-0'lık tarihi Galatasaray galibiyetinde takımın başındaydı.

20.04.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2002 yılında Fenerbahçe'yi de çalıştıran 76 yaşındaki Alman teknik direktör Werner Lorant yaşamını yitirdi.

1.5 YILDIR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

1.5 yıldır ağır bir hastalıkla mücadele eden Lorant, Wasserburg kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.Lorant'ın ölüm haberini kız kardeşi Erika, Alman basınına doğruladı. 2019 yılında teknik direktörlük kariyerini noktalayan Alman futbol adamının, bir süredir Almanya'nın Waging am See şehrindeki huzurevinde kaldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant hayatını kaybetti

6-0'LIK TARİHİ GALİBİYETTE TAKIMIN BAŞINDAYDI

Alman teknik adam Werner Lorant, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen 6-0'lık Galatasaray galibiyetinde de takımın başındaki isimdi.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Haberi alan Fenerbahçe de eski teknik direktörü için bir başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant hayatını kaybetti

AZİZ YILDIRIM DA UNUTMADI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli takımın eski teknik direktörü Werner Lorant'ın vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Aziz Yıldırım'ın mesajı şöyle;

"Fenerbahçe'nin 2002 yılında teknik direktörlüğünü yapmış, 6-0'lık Galatasaray zaferimizin baş mimarlarından Alman teknik adam Werner Lorant'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Werner Lorant'a Allah'tan rahmet, değerli ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileklerimi sunarım"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant hayatını kaybetti

SİVASSPOR VE KAYSERİ ERCİYESSPOR'U DA ÇALIŞTIRDI

Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkan Werner Lorant, maç başına 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı. Lorant, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'da da teknik direktörlük yapmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Werner Lorant, Galatasaray, Fenerbahçe, 3-sayfa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Menteş:
    İNŞALLAH MUSLÜMAN OLARAK VEFAT ETMİŞTİR ALLAH SON ANINDA DA OLSA İMAN NASİP ETMİŞTİR İNŞALLAH 37 29 Yanıtla
  • Akbt Drn:
    6-0 skoru ile her zaman kalbimizde yaşayacaksın 26 28 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    Allah rahmet eylesin 25 15 Yanıtla
  • sait özsavaş:
    6-0 ın mimarı kalpleri yumuşacık yapan adam diye espiriler yaptığımız (Vernel) lorant hocamız mekanın cennet olsun 16 14 Yanıtla
  • Mehmet GÜNDÜZ:
    Ölen gayrimüslüm ise ki öyle toprağı bol olsun denir Müslümanların cenazesine Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Demek icabeder.Bu vesile ile Lorantın toprağı bol olsun. 19 3 Yanıtla
  • Mehmet GÜNDÜZ:
    2002 yılındaki maçı 2022. tarihine taşımışsınız. 20 1 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Darısı Alinin K. nin Başına . 3 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Kadıköy’de Ali Koç istifa sesleri Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Kadıköy'de Ali Koç istifa sesleri
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
17:17 Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
17:16 Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı İşte ilk ifadesi Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:33:04. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement