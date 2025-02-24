Bütün Türkiye ekrana kilitleyen Galatasaray- Fenerbahçe derbisi hızlı başladı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşmanın 12. dakikasında bulduğu gol iptal edildi.
Sol kanattan Kostic'in yaptığı ortaya Szymanski hareketlendi ve Muslera ile çarpıştı. Muslera'nın yerde olduğu esnada Oğuz Aydın önünde kalan topu boş ağlara gönderdi ancak hakem Slavko Vincic golü iptal etti. Pozisyonun ardından Szymanski'nin yaptığı hareketin faul olduğu ifade eden Vincic, VAR'dan pozisyon için onay aldı ve faul kararında kaldı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu - Son Dakika
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