Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu

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Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında Oğuz Aydın'ın golüyle 12. dakikada 1-0 öne geçti. Bu gol, pozisyonun öncesinde Szymanski'nin Muslera'ya faul yaptığı gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

24.02.2025 20:33  Güncelleme: 20:44
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Bütün Türkiye ekrana kilitleyen Galatasaray- Fenerbahçe derbisi hızlı başladı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşmanın 12. dakikasında bulduğu gol iptal edildi.

SZYMANSKI MUSLERA'YA FAUL YAPTI

Sol kanattan Kostic'in yaptığı ortaya Szymanski hareketlendi ve Muslera ile çarpıştı. Muslera'nın yerde olduğu esnada Oğuz Aydın önünde kalan topu boş ağlara gönderdi ancak hakem Slavko Vincic golü iptal etti. Pozisyonun ardından Szymanski'nin yaptığı hareketin faul olduğu ifade eden Vincic, VAR'dan pozisyon için onay aldı ve faul kararında kaldı.

İşte o anlar;

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Fenerbahçe\'nin Galatasaray\'a attığı gol iptal oldu

Sebastian Szymanski, Galatasaray, Fenerbahçe, Oğuz Aydın, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Erol Saglam:
    net gol faul falan yok 49 29 Yanıtla
  • Tony Montana:
    CAKAL TOPLERA FAUL YAPİYOR 32 19 Yanıtla
  • Babacan4811:
    az kaldı kaleciyide kaleye sokacaklsrdı insan insana böyle faul yapmaz bariz faul zaten aksini iddia eden asla maç izlemesin 28 19 Yanıtla
  • Ahmet Sarıbaş:
    S.....git lavuk penaltıymış alıştınız bedavaya 28 18 Yanıtla
  • ares se:
    2 penalti verilmedi bunu yaz esas 11 32 Yanıtla
  • Casper:
    Fenerbahçe'nin Hakkını Yemeyin Yetim Kalırsınız 23 17 Yanıtla
  • Ersin Kalender:
    heryerden fenerbahceye saldırıyorlar ama yinede yıkamazlar 13 16 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    net penaltı adamın topla alakası yok ahmet saribas seninde a nnani kucaklarim oe seni. 3 23 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Futboldan anlayan adam buna golde demez penaltıya penaltıda demez bu kadar basit 6 2 Yanıtla
  • Mahmut ARSLAN:
    Neden spora şiddet katıyorsunuz hakeden kazansın nasıl bir ülkedir kavgadan başka birşey yok medeni olalım biraz 7 1 Yanıtla
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