Fenerbahçe\'nin hazırlık maçında ortalık bir anda karıştı! İki futbolcu, boğaz boğa kavga etti

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Yeni sezon öncesinde hazırlık çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, 2. hazırlık maçında Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrılırken, müsabakanın ilk yarısında gergin anlar yaşandı.

DJIKU VE LIVAJA BİRBİRİNİN BOĞAZINA YAPIŞTI

Karşılaşmanın 30. dakikasında Fenerbahçe'den Alexander Djiku ile Hajduk Split'ten Marko Livaja arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında gerginlik yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan futbolcular, bir anda birbirlerinin boğazına yapıştı.

MOURINHO DA SAHAYA GİRDİ

Yedek kulübesindeki oyuncular sahaya girerek ortamı yumuşatmaya çalıştı. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho da sahaya girerek her iki futbolcuyu sakinleştirdi. Maçın hakemi yaşanan gerginlik nedeniyle hem Djiku'ya hem de Livaja'ya sarı kart gösterdi.