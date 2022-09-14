Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Rennes'in kararını eleştirdi: Demek ki paraya ihtiyaçları yok - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Rennes'in kararını eleştirdi: Demek ki paraya ihtiyaçları yok

14.09.2022 22:35

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Rennes maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fransız ekibinin güvenlik gerekçesiyle bilet satışı yapmamasına ilişkin, "Burada çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Onların desteğine sahip olmak isterdik. Ama mümkün değil, kabul etmemiz gerekiyor. Bu durum şunu gösteriyor, Rennes'in Fenerbahçe biletlerinden kazanacağı paraya ihtiyacı yok demek ki" şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rennes ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE SAHİP OLMAK İSTERDİK"

Rennes tarafından güvenlik gerekçe gösterilerek bilet satışı yapılmamasına ilişkin konuşan Portekizli hoca, "Sayıca çok fazla taraftarımız olamayacak. Biz olmalarını isterdik. Taraftarımız da olmak isterdik. Onların burada olmasını isterdik. Burada çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Onların desteğine sahip olmak isterdik. Ama mümkün değil, kabul etmemiz gerekiyor. Bu durum şunu gösteriyor, Rennes'in Fenerbahçe biletlerinden kazanacağı paraya ihtiyacı yok demek ki." dedi.

Jorge Jesus'un açıklamaları şöyle:

"RENNES VE DINAMO KIEV GRUBUN FAVORİSİ"

"Zor bir maça çıkacağız. Rennes, Fransa'nın bir takımı, Fransa da 5 büyük ligden biri. Bana göre bu grubunu iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de gruptan çıkmak için kendimizi onların arasında görüyoruz. Gruptan çıkmak için buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz.

"BİZİM GİBİ ÇOK FAZLA OYUNCU DEĞİŞTİRİYORLAR"

Rakibimizin değerini biliyoruz. Mükemmel oyuncuları var. Ligde 6. sıradalar, bu da ne kadar kuvvetli olduklarını gösteriyor. Bize sahada problem çıkaracaklardır, kaliteleri var. Biz buna cevap vermeye çalışacağız. Bizim gibi çok fazla oyuncu değiştiriyorlar. Umarım takımım değerini gösterip gereken mücadeleyi gösterir.

"LİGDE OYNAYACAĞIMIZ MAÇI DÜŞÜNEREK TERCİH YAPACAĞIZ"

Bu hafta 3 günde bir maç yapmadık, ligde BAY geçtik. Pazar günü oynayacağız. Tabii ki bu geçen ara iyi geldi ama kısa sürede lig maçına çıkacağız. İki maçta, biri diğerinden daha önemli değil. Ama ligde oynayacağımız maçı düşünerek tercihlerimizi yapacağız ve fikirlerimizi uygulamaya çalışacağız.

"GENESIO'NUN İLGİNÇ BİR KARİYERİ VAR"

Şu ana kadar düşüncem Rennes ve Dinamo Kiev'in favori olduğu yönünde. Ama maçlardan sonra bu değişebilir. Şu anda fikrim aynı, iki takım grubun favorisi. Genesio iyi ve ilginç bir kariyeri var. Ama sahada teknik direktör oynamayacak. İki takım karşılaşacak, tabii ki hocaların değeri önemli ama bir o kadar oyuncuların değeri de önemli. Santamaria oynayabilecek mi, bilmiyorum. Onlar da bizim gibi çok fazla değişiklik yapıyorlar. Biliyorum ki yine aynı şekilde olacak.

"BURADA ÇOK FAZLA FENERBAHÇE TARAFTARI VAR"

Sayıca çok fazla taraftarımız olamayacak. Biz olmalarını isterdik. Taraftarımız da olmak isterdik. Onların burada olmasını isterdik. Burada çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Onların desteğine sahip olmak isterdik. Ama mümkün değil, kabul etmemiz gerekiyor. Bu durum şunu gösteriyor, Rennes'in Fenerbahçe biletlerinden kazanacağı paraya ihtiyacı yok demek ki."

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Rennes'in kararını eleştirdi: Demek ki paraya ihtiyaçları yok - Son Dakika
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