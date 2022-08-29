Fenerbahçe maçının önüne geçen olaylı pozisyon! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler arka arkaya geldi

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Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şöyle:

Mücadelenin 22. dakikasında Enner Valencia topuz alanda Adil Demirbağ ile fiziksel münakaşaya girdi. Yaşananların ardından hakem Arda Kardeşler , sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsüne kırmızı kart gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar bu karara büyük tepki gösterirken, sosyal medyada hakem Arda Kardeşler topa tutuldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 22. dakikasında yaşanan pozisyon ise adeta maçın önüne geçti.

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