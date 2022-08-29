Fenerbahçe maçının önüne geçen olaylı pozisyon! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler arka arkaya geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe maçının önüne geçen olaylı pozisyon! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler arka arkaya geldi

29.08.2022 19:57

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile karşılaştığı maçta Enner Valencia, 22. dakikada topsuz alanda Adil Demirbağ ile girdiği fiziksel münakaşa sonrası kırmızı kart gördü. Sosyal medyada o anlar gündem olurken Fenerbahçe taraftarı pozisyonun kırmızı kart ile alakası olmadığını belirterek hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 22. dakikasında yaşanan pozisyon ise adeta maçın önüne geçti.

ARDA KARDEŞLER TOPA TUTULDU

Mücadelenin 22. dakikasında Enner Valencia topuz alanda Adil Demirbağ ile fiziksel münakaşaya girdi. Yaşananların ardından hakem Arda Kardeşler, sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsüne kırmızı kart gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar bu karara büyük tepki gösterirken, sosyal medyada hakem Arda Kardeşler topa tutuldu.

Konyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçen pozisyon! Arda Kardeşler'e tepkilerin haddi hesabı yok
Görüntü: Beinsports
Konyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçen pozisyon! Arda Kardeşler'e tepkilerin haddi hesabı yok
Görüntü: Beinsports
Konyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçen pozisyon! Arda Kardeşler'e tepkilerin haddi hesabı yok
Görüntü: Beinsports
Konyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçen pozisyon! Arda Kardeşler'e tepkilerin haddi hesabı yok
Görüntü: Beinsports

Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şöyle:

Konyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçen pozisyon! Arda Kardeşler'e tepkilerin haddi hesabı yok
Konyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçen pozisyon! Arda Kardeşler'e tepkilerin haddi hesabı yok
Konyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçen pozisyon! Arda Kardeşler'e tepkilerin haddi hesabı yok
Konyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçen pozisyon! Arda Kardeşler'e tepkilerin haddi hesabı yok
Konyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçen pozisyon! Arda Kardeşler'e tepkilerin haddi hesabı yok
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Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçının önüne geçen olaylı pozisyon! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler arka arkaya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe maçının önüne geçen olaylı pozisyon! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler arka arkaya geldi - Son Dakika
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