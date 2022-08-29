Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 22. dakikasında yaşanan pozisyon ise adeta maçın önüne geçti.
Mücadelenin 22. dakikasında Enner Valencia topuz alanda Adil Demirbağ ile fiziksel münakaşaya girdi. Yaşananların ardından hakem Arda Kardeşler, sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsüne kırmızı kart gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar bu karara büyük tepki gösterirken, sosyal medyada hakem Arda Kardeşler topa tutuldu.
Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şöyle:
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe maçının önüne geçen olaylı pozisyon! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler arka arkaya geldi - Son Dakika