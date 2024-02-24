Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçında attığı golle takımını galibiyete taşıdı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçında attığı golle takımını galibiyete taşıdı

Fenerbahçe\'nin Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçında attığı golle takımını galibiyete taşıdı

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçında attığı golle takımını galibiyete taşırken, bu sezonki 18. golüne ulaştı. Batshuayi, ligde 7, Türkiye Kupası'nda 6 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 gol kaydetti.

24.02.2024 21:31  Güncelleme: 21:34
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Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçında attığı golle takımını galibiyete taşırken, bu sezonki 18. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken Michy Batshuayi, galibiyeti getiren gole imza attı. Müsabakanın 77. dakikasında Edin Dzeko'nun yerine oyuna giren Belçikalı forvet, uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçti. Vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar, soluna gelen topu çıkarırken topu takip eden Batshuayi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de takımı adına 5 gol üretti.

Batshuayi, bu sezon 3 kulvarda 18. golüne ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçında attığı golle takımını galibiyete taşıdı - Son Dakika

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