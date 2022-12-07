Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini buldu! Jesus'un gözüne giren genç, A Takım'a kazandırılacak

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Antalya'ya kampa giden Fenerbahçe'de altyapıdan kadroya dahil edilen futbolcular dikkat çekiyor. Jorge Jesus, bu kampın gençlerin takıma kaynaşması adına bir fırsat olarak görüyor.

5 İSMİ GÖTÜRDÜ

Altyapı oyuncularından; Osman Ertuğrul Çetin, Muhammed Doğukan Demir, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk ve İsak Vural, A Antalya kamp kadrosunda yer aldı.

YUSUF DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Rayo Vallecano maçında oyuna giren Yusuf Kocatürk, dikkatleri üzerine çekti. 18'lik futbolcu stoper, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Tam bir joker olan Yusuf'un, ligin ikinci yarısında ve Avrupa maçlarında süre alma ihtimali hayli kuvvetli.

Yiğit Efe Demir

YİĞİT DE PARLIYOR

Vallecano maçında oyuna giren 2004 doğumlu stoper Yiğit Efe Demir de gelecek için umut verdi. Jesus, 1,93'lük stoperle Antalya kampında özel olarak ilgilenecek.