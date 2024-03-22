Fenerbahçe\'nin \'\'Süper Kupa ertelensin\'\' talebini Galatasaray reddetti

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TFF, Suudi Arabistan'da yaşanan kriz nedeniyle ertelenen Süper Kupa maçının 7 Nisan'da oynanacağını duyurmuştu. Fakat sarı-lacivertliler maçın bir kez daha ertelenmesi talebinde bulundu.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI VAR

Fenerbahçe'nin 11 Nisan'da Olympiakos ile oynayacağı maçtan hemen önce Süper Kupa mücadelesinin olması sarı-lacivertlilerin tepkisine yol açmıştı. Fenerbahçe yönetimi Süper Kupa maçının başka bir tarihe ertelenmesi konusunda itirazını iletti. 7 Nisan'da Şanlıurfa'ya gidecek olan Fenerbahçe, 4 gün sonra Olympiakos ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu sebeple Süper Kupa maçının başka bir tarihe ertelenmesi için sarı-lacivertlilerden ilk hamle geldi.

GALATASARAY KARŞI ÇIKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray'ın ise Fenerbahçe'nin bu talebine karşı çıkarak maçın tarihinin ertelenmemesini istediği öne sürüldü. Yaşanan bu gelişmenin ardından TFF'nin ne karar vereceği ise merak konusu.