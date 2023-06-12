Ali Koç'un görüşeceği 2 teknik direktörü duyan Fenerbahçeliler çıldırdı! Tepkiler gittikçe büyüyor - Son Dakika
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Ali Koç'un görüşeceği 2 teknik direktörü duyan Fenerbahçeliler çıldırdı! Tepkiler gittikçe büyüyor

12.06.2023 09:59

Süper Lig şampiyonluğunu kaybeden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra teknik direktör Jorge Jesus ile yolları ayırdı. Yeni teknik direktör için Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı aday gösterildi. Ancak Fenerbahçe taraftarı, bu tercihleri doğru bulmuyor ve sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor.

Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sezonu Türkiye Kupası zaferiyle kapattı. Başakşehir ile oynanan final maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un görevini bırakırken, gözler Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağına çevrildi.

HEDEFTE LUCESCU VE ABDULLAH AVCI VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ilk olarak Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı'nın kapısını çalacak. Koç'un şimdilik bu iki hocayı gündemine aldığı ve onlardan gelecek yanıta göre alternatiflere yöneleceği iddia edildi.

Ali Koç'un görüşeceği 2 teknik direktör Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Tepkiler çığ gibi

TARAFTAR TEPKİLİ

İddialar karşısında sinirlenen Fenerbahçe taraftarı, Lucescu ve Abdullah Avcı'yı doğru tercih olaarak görmüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, iki isimden birinin gelmesi durumunda başarısız olacağını düşündüklerini sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda belirttiler.

Fenerbahçe taraftarının tepkileri:

Ali Koç'un kapısını çalacağı 2 teknik direktör Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Tepkiler çığ gibi
Ali Koç'un kapısını çalacağı 2 teknik direktör Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Tepkiler çığ gibi
Ali Koç'un kapısını çalacağı 2 teknik direktör Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Tepkiler çığ gibi
Ali Koç'un kapısını çalacağı 2 teknik direktör Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Tepkiler çığ gibi
Ali Koç'un kapısını çalacağı 2 teknik direktör Fenerbahçe taraftarını çıldırttı! Tepkiler çığ gibi
YORUMLAR (6)
  • side meister optik semih: Yılmaz Vural gelsin bu adama bir şans verin Cevap Yaz 45 3 Yayından Kaldır
  • Serhan Demir: Gerçek Fenerbahçeli ve başarılı hoca İSMAİL KARTAL. geçen sezon ligin ikinci yarısında aldığı puanlar ortada. İyi 1 kaleci ,2 defans, 2 de forvet takviye edin Cevap Yaz 40 5 Yayından Kaldır
  • Kadir DEMIRTAS: Helal olsun git o zaman Aykut Kocamani getir hiç olmazsa bir fenerbahcelilik ruhu var İsmail hocayı getir bunları getirene kadar Cevap Yaz 44 6 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Ali Koç'un görüşeceği 2 teknik direktörü duyan Fenerbahçeliler çıldırdı! Tepkiler gittikçe büyüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç'un görüşeceği 2 teknik direktörü duyan Fenerbahçeliler çıldırdı! Tepkiler gittikçe büyüyor - Son Dakika
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