Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sezonu Türkiye Kupası zaferiyle kapattı. Başakşehir ile oynanan final maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus'un görevini bırakırken, gözler Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağına çevrildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ilk olarak Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı'nın kapısını çalacak. Koç'un şimdilik bu iki hocayı gündemine aldığı ve onlardan gelecek yanıta göre alternatiflere yöneleceği iddia edildi.
İddialar karşısında sinirlenen Fenerbahçe taraftarı, Lucescu ve Abdullah Avcı'yı doğru tercih olaarak görmüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, iki isimden birinin gelmesi durumunda başarısız olacağını düşündüklerini sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda belirttiler.
Fenerbahçe taraftarının tepkileri:
Son Dakika › Spor › Ali Koç'un görüşeceği 2 teknik direktörü duyan Fenerbahçeliler çıldırdı! Tepkiler gittikçe büyüyor - Son Dakika