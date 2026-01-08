Fenerbahçe\'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki en ses getiren hamlelerinden biri olan Matteo Guendouzi transferinde son aşamaya gelindi.

Sarı-lacivertlilerin Lazio ile bonuslar dahil toplam 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı Fransız yıldız, Fenerbahçe'ye resmi imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME

26 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Orta sahadaki dinamizmi ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Guendouzi'nin, sarı-lacivertlilerin oyun planında önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN HEDEF

Guendouzi'nin, İstanbul'a gelir gelmez takıma katılarak Süper Kupa finalinde forma giymek istediği belirtiliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da yıldız oyuncuyu derbide kadroya dahil etmek için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.