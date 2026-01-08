Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'nin yeni transferi yola çıktı geliyor
08.01.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'nin yeni transferi yola çıktı geliyor
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Lazio'dan transfer ettiği Matteo Guendouzi, sarı-lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı. Fransız orta saha oyuncusunun 4.5 yıllık sözleşmeye imza atması ve Süper Kupa finalinde kadroda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki en ses getiren hamlelerinden biri olan Matteo Guendouzi transferinde son aşamaya gelindi.

Sarı-lacivertlilerin Lazio ile bonuslar dahil toplam 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı Fransız yıldız, Fenerbahçe'ye resmi imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

4.5 YILLIK SÖZLEŞME

26 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Orta sahadaki dinamizmi ve mücadeleci yapısıyla öne çıkan Guendouzi'nin, sarı-lacivertlilerin oyun planında önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN HEDEF

Guendouzi'nin, İstanbul'a gelir gelmez takıma katılarak Süper Kupa finalinde forma giymek istediği belirtiliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da yıldız oyuncuyu derbide kadroya dahil etmek için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Matteo Guendouzi, Fenerbahçe, Süper Kupa, İstanbul, Lazio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Arat Ali Arat:
    getirin ilk mağlubiyetini tattıralım 3 5 Yanıtla
  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    Yazık büyük bir bidon daha 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler Kayınvalideden imalı yanıt geldi Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi
Yüksel Yıldırım’dan Musaba’ya olay sözler: Paracı şovmen Yüksel Yıldırım'dan Musaba'ya olay sözler: Paracı şovmen

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
11:02
Bergüzar Korel’e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay
Bergüzar Korel'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:40:11. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.