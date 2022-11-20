Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nı altüst etti! İşte peş peşe attığı goller - Son Dakika
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Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nı altüst etti! İşte peş peşe attığı goller

20.11.2022 20:06

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, Dünya Kupası'nın açılış maçına damgasını vurdu. 4'üncü dakikada attığı golün iptal edilmesi sonrası Valencia, vites yükseltip 16. ve 31. dakikalarda Katar ağlarına 2 gol bıraktı. 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü atan futbolcu olarak tarihe geçen Fenerbahçeli yıldız, Güney Amerika ülkeleri arasında da bir ilki başardı.

2022 Dünya Kupası'nda Enner Valencia fırtınası esti. Ekvardor'un Fenerbahçeli yıldızı Valencia, açılış maçında ev sahibi Katar'ı adeta perişan etti.

VALENCIA DURDURULAMADI

Ekvador'un Fenerbahçeli kaptanı Valencia, 4. dakikada takımını kafa golüyle öne geçirdi. Ancak VAR, tartışmalı bir kararla bu golü iptal etti. Bu dakikadan sonra ise olanlar oldu.

Yok artık Enner Valencia! Dünya Kupası'nın açılış maçında 28 dakikada 3 gol

KİMSEYE BIRAKMADI

15. dakikada ceza sahası içinde penaltı alan Enner Valencia, vuruşu kimseye bırakmadı. Valencia açılış golünü atan futbolcu olarak kendisini tescil ettirdi. Tecrübeli futbolcu, 31. dakikada bir kez daha kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Valencia, 28 dakika içine 3 gol sığdırmış oldu.

BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇTİ

Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son beş golü kaydeden Enner Valencia, turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına beş gollük seri yakalayan ilk oyuncu oldu.

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Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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