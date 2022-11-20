Fenerbahçeli Valencia, Dünya Kupası'nı altüst etti! İşte peş peşe attığı goller

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2022 Dünya Kupası'nda Enner Valencia fırtınası esti. Ekvardor'un Fenerbahçeli yıldızı Valencia, açılış maçında ev sahibi Katar'ı adeta perişan etti.

VALENCIA DURDURULAMADI

Ekvador'un Fenerbahçeli kaptanı Valencia, 4. dakikada takımını kafa golüyle öne geçirdi. Ancak VAR, tartışmalı bir kararla bu golü iptal etti. Bu dakikadan sonra ise olanlar oldu.

KİMSEYE BIRAKMADI

15. dakikada ceza sahası içinde penaltı alan Enner Valencia, vuruşu kimseye bırakmadı. Valencia açılış golünü atan futbolcu olarak kendisini tescil ettirdi. Tecrübeli futbolcu, 31. dakikada bir kez daha kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Valencia, 28 dakika içine 3 gol sığdırmış oldu.

BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇTİ

Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son beş golü kaydeden Enner Valencia, turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına beş gollük seri yakalayan ilk oyuncu oldu.