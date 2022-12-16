Canlı yayına Jorge Jesus da katıldı! Enner Valencia şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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Canlı yayına Jorge Jesus da katıldı! Enner Valencia şaşkınlık yaşadı

16.12.2022 16:57

2022 FIFA Dünya Kupası ve kariyeriyle ilgili yorum yapan Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın sosyal medya canlı yayınına Jorge Jesus da katıldı. Jesus, öğrencisi hakkında dikkat çeken bir yorum yaptı.

Sarı-Lacivertliler'in Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adını geniş kitlelere duyurdu. Ekvadorlu golcü Katıldığı "En vivo con Enner" adlı yayında Dünya Kupası ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

BİR ANDA JESUS GİRDİ

Enner Valencia'nın açıklama yaptığı sırada yayına Jorge Jesus girdi. Valencia, hocasının bıraktığı yorumla şaşkınlık geçirdi.

"EN İYİ OYUNCU"

Portekizli hoca yayına katılıp, "Tüm zamanların en iyi oyuncusu, sevgiler" yorumunu yazdı. Portekizli hocanın hareketi Valencia hayranlarını ve Fenerbahçelileri mest etti.

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TARAFTARLAR ONA "GOAT" DİYOR

Enner Valencia'ya Fenerbahçeli taraftarlar "GOAT" yakıştırması yapıyor. "GOAT" tabiri gelmiş geçmiş en iyisi anlamına gelen bir yakıştırma. Bu yakıştırma daha çok Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için yapılıyor.

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Son Dakika Spor Canlı yayına Jorge Jesus da katıldı! Enner Valencia şaşkınlık yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayına Jorge Jesus da katıldı! Enner Valencia şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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