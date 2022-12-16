Sarı-Lacivertliler'in Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adını geniş kitlelere duyurdu. Ekvadorlu golcü Katıldığı "En vivo con Enner" adlı yayında Dünya Kupası ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Enner Valencia'nın açıklama yaptığı sırada yayına Jorge Jesus girdi. Valencia, hocasının bıraktığı yorumla şaşkınlık geçirdi.
Portekizli hoca yayına katılıp, "Tüm zamanların en iyi oyuncusu, sevgiler" yorumunu yazdı. Portekizli hocanın hareketi Valencia hayranlarını ve Fenerbahçelileri mest etti.
Enner Valencia'ya Fenerbahçeli taraftarlar "GOAT" yakıştırması yapıyor. "GOAT" tabiri gelmiş geçmiş en iyisi anlamına gelen bir yakıştırma. Bu yakıştırma daha çok Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için yapılıyor.
Son Dakika › Spor › Canlı yayına Jorge Jesus da katıldı! Enner Valencia şaşkınlık yaşadı - Son Dakika