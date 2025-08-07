Fenerbahçe\'nin yıldızı sosyal medya hesabını kapattı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin mlli yıldızı Oğuz Aydın, Feyenoord maçı sonrası dikkat çeken bir karara imza attı.
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Feyenoord maçının ardından gelen eleştiriler sonrası Instagram hesabını kapattı. 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup oldukları maçtaki performansıyla sosyal medyada eleştiri topladı. Yaşananların ardından genç yıldız, Instagram hesabını kapatma kararı aldı.
