Fenerbahçe, Nottingham Forest'a 3-0 Mağlup

20.02.2026 00:29
Tedesco, maç sonrası Fenerbahçe'nin şanssız oynadığını ve kaybetmeyi hak ettiklerini belirtti.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Büyük bir farktı. İstemediğimizden değil. Bugün çok istedik ama oyunu gördünüz. Bugün hiç şansımız yoktu. 5-0 da olabilirdi. Bunu da kabul ederdik. En önemli şey dürüst olmamız ve çözümler bulmamız gerekiyor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugünkü sorunun Cherif'ten kaynaklanmadığını belirten Tedesco, "Cherif genç bir forvet. Bu akşam sorunumuz Cherif değildi. Çok denedi, pres yaptı ve yoğun oynadı. Hızlı kararlar aldı. Bu bir süreç ve ikinci yarının başında şans yakaladı. Ama bugünkü sorun forvetle alakalı değil" diye konuştu.

'BUGÜN YETERLİ YOĞUNLUK OLMADI'

Oyundaki dizilişleri hakkında gelen soru üzerine Tedesco, "Her hafta elmas dizilişte oynayamayız. Ona karşı oynamak kolaydır. Norveç'te ne yaptığımızı gördünüz. Tamamen yoğun olmanız gereken bir sistem. 90 dakika boyuncu yoğun olmalısınız. Elmas dizilişe karşı nasıl oynamayı gerektiğini bilirseniz, oynamak kolaydır. Bugün yoğunluk olmadı. İkili mücadeleleri kaybettik. Kaybedince sistemi konuşmaya gerek kalmıyor zaten" ifadelerini kullandı.

'SKRINIAR'IN DURUMU CİDDİ GÖZÜKÜYOR'

Karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Milan Skriniar'ın sağlık durumu hakkında gelen soru üzerine Tedesco, "Yarın kontrol edeceğiz. Ancak ciddi gözüküyor. Büyük bir problem" şeklinde konuştu.

'BU MAÇI KAYBETMEYİ HAK ETTİK'

İkinci yarının başında sol kenarda yaptığı değişiklikler sorulan Tedesco, "İlk golü nasıl yediğimizi gördünüz. 1'e 1'i kaybettik. Sonra şut çektiler, çarpıp gol oldu. Bu maçı kaybetmeyi hak ettik. Bir takım iyi, bir takım kötü oynadı. Aslında bu kadar basitti. Sol taraftan memnun değildim. Onun için değiştirdim. Mert, Trabzon'da yoğun bir maç oynadı. Enerjisi bitmişti. Fiziksel olarak yeni oyuncular koymak istedim. Nene'de de yüklenmeler olmuştu. Bu sebepten dolayı başlamadık. Son maçta yerde yattığını görmüştüm. Bu durumla başa çıkmalıyız. Kişi kişi suçlamamak lazım. Bazen gücünüz azalır. Rakibimizi de gördünüz. Tipik bir İngiliz takımı. Bu akşam bunu güçlü şekilde her ikili mücadelede hissettik" dedi.

'YETERİNCE CESUR DEĞİLDİK'

Rakiplerinin maç başında yapacağı baskıyı beklediklerini söyleyen Domenico Tedesco, şöyle konuştu:

"Baskıyı bekliyorduk. Bunu yapacak oyuncular var. Yeni bir hoca gelmiş. Herkes kendini göstermek istiyor. Bazı çözümler hazırladık ama oynayamadık. Baskıdan çıkabilecek durumlar üretebilirdik. Yeterince cesur değildik. İyi bir maç çıkartamadık."

Bugün sadece 4 oyuncuyla değil, aynı zamanda Talisca ile de ileri gitmek istediklerini ancak bunun işe yaramadığını söyleyen Tedesco, "Talisca bugün ikinci forvet olarak oynadı. Marco'yu da sağ kanattan içeri çekmek istedik. Sağ kanat olarak 10 gol attı. Marco zaten istediği bölgelerde bulundu. Sağ kanattan merkeze kaydı. Sadece kutunun içindeki 4 kişiyle değil, Talisca ile gitmek istedik ama işe yaramadı. Pas oyunumuzu oraya getiremedik. Karşımızda iyi oyuncular vardı. Birçok iyi oyuncumuz var. Orta sahada farklı oyuncularla oynayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, İngiltere'de oynanacak rövanşta Oosterwolde ve Skriniar'ın kendileriyle olamayacağını ve bunun kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

'BUGÜN HİÇ ŞANSIMIZ YOKTU'

Bugün hiç şansları olmadığına dikkat çeken Tedesco, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu ilk defa değil. Birkaç defa daha oldu. Daha önce telafi edebiliyorduk. Büyük bir farktı. İstemediğimizden değil. Bugün çok istedik ama oyunu gördünüz. Bugün hiç şansımız yoktu. 5-0 da olabilirdi. Bunu da kabul ederdik. En önemli şey dürüst olmamız ve çözümler bulmamız gerekiyor."

Kaynak: DHA

