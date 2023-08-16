Fenerbahçe ondan çok şey bekliyordu! Beykan Şimşek'in son halini ve yeni takımını görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Fenerbahçe ondan çok şey bekliyordu! Beykan Şimşek'in son halini ve yeni takımını görenler gözlerine inanamadı

Son Güncelleme: 16.08.2023 16:04

TFF 3. Lig ekibi Elazığspor, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve uzun yıllar üst liglerde top koşturan Beykan Şimşek'i kadrosuna kattı. Futbolcuyu en son sarı-lacivertli formayı giydiği yıllardan hatırlayan Fenerbahçe taraftarları, Şimşek'in son haline oldukça şaşırdı.

Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan TFF 3. Lig ekibi Elazığspor, Kocaelispor'dan Beykan Şimşek'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe altyapısından yetişen 1995 doğumlu futbolcu daha önce Karabükspor, Adana Demirsoor ve Sivasspor gibi takımların formasını giydi.

BEYKAN ŞİMŞEK'İN KARİYERİ

1995 Aydın doğumlu olan Beykan Şimşek kariyeri boyunca Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor, Ankaraspor, Göztepe, Bandırmaspor ve son olarak Kocaelispor forması giydi.

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Beykan Şimşek, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ondan çok şey bekliyordu! Beykan Şimşek'in son halini ve yeni takımını görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ondan çok şey bekliyordu! Beykan Şimşek'in son halini ve yeni takımını görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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