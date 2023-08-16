Fenerbahçe ondan çok şey bekliyordu! Beykan Şimşek'in son halini ve yeni takımını görenler gözlerine inanamadı

Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan TFF 3. Lig ekibi Elazığspor, Kocaelispor'dan Beykan Şimşek'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe altyapısından yetişen 1995 doğumlu futbolcu daha önce Karabükspor, Adana Demirsoor ve Sivasspor gibi takımların formasını giydi.

BEYKAN ŞİMŞEK'İN KARİYERİ

1995 Aydın doğumlu olan Beykan Şimşek kariyeri boyunca Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor, Ankaraspor, Göztepe, Bandırmaspor ve son olarak Kocaelispor forması giydi.