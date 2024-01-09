Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turunda Ukrayna temsilcisi SC Prometey\'e konuk olacak

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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi SC Prometey'e konuk olacak.
Romanya'daki Mioveni Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonyalı Jaroslaw Makowski ve Macar Gyula Tilmann yönetecek.
Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ocak Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
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