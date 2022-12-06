Fenerbahçe yeni Lewandowski'ye kanca attı! Bu sefer hata yapılmayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe yeni Lewandowski'ye kanca attı! Bu sefer hata yapılmayacak

06.12.2022 16:17

Robert Lewandowski'nin veliahtı olarak gösterilen 19 yaşındaki golcü Szymon Wlodarczyk'ın adı Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı-lacivertliler, 2010 yılında imza aşamasına geldiği Lewandowski'yi bitirememişti. Fenerbahçe, bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor.

Fenerbahçe, 2010 yılında elinden kaçırdığı Robert Lewandowski'de yaptığı hatayı bu sefer yapmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki golcü Szymon Wlodarczyk'ı radarına aldı.

15 MAÇTA 7 GOL ATTI

Gornik Zabrze'de top koşturan 1,91'lik forvet, bu sezon ligde 15 maçta 7 gol attı. 19 yaşındaki forvet oyuncusu, U-17 milli takımında çıktığı 12 karşılaşmada ise 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Yeni Lewandowski Fenerbahçe'ye! Bu sefer hata yapılmayacak

PİYASA DEĞERİ 800 BİN EURO

Wlodarczyk'ın güncel piyasa değeri 800 bin euro. Oyuncuyu gözlemleyen Avrupa kulüpleri var. Fanatik'in aktardığı habere göre; Polonya basınında en ciddi taliplinin Fenerbahçe olduğu konuşuluyor.

KOCAMAN İTİRAF ETMİŞTİ

Fenerbahçe'nin eski teknik Aykut Kocaman, seneler sonra Robert Lewandowski transferinin son anda yattığını itiraf etmişti. Polonyalı golcüyü Borussia Dortmund kapmıştı.

Kaynak: Diğer
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Robert Lewandowski, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe yeni Lewandowski'ye kanca attı! Bu sefer hata yapılmayacak - Son Dakika

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