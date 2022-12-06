Wlodarczyk'ın güncel piyasa değeri 800 bin euro. Oyuncuyu gözlemleyen Avrupa kulüpleri var. Fanatik'in aktardığı habere göre; Polonya basınında en ciddi taliplinin Fenerbahçe olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe , 2010 yılında elinden kaçırdığı Robert Lewandowski 'de yaptığı hatayı bu sefer yapmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki golcü Szymon Wlodarczyk'ı radarına aldı.

Kaynak: Diğer

Robert Lewandowski, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe yeni Lewandowski'ye kanca attı! Bu sefer hata yapılmayacak - Son Dakika

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