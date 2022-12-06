Fenerbahçe yeni Lewandowski'ye kanca attı! Bu sefer hata yapılmayacak

Fenerbahçe, 2010 yılında elinden kaçırdığı Robert Lewandowski'de yaptığı hatayı bu sefer yapmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki golcü Szymon Wlodarczyk'ı radarına aldı.
Gornik Zabrze'de top koşturan 1,91'lik forvet, bu sezon ligde 15 maçta 7 gol attı. 19 yaşındaki forvet oyuncusu, U-17 milli takımında çıktığı 12 karşılaşmada ise 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Wlodarczyk'ın güncel piyasa değeri 800 bin euro. Oyuncuyu gözlemleyen Avrupa kulüpleri var. Fanatik'in aktardığı habere göre; Polonya basınında en ciddi taliplinin Fenerbahçe olduğu konuşuluyor.
Fenerbahçe'nin eski teknik Aykut Kocaman, seneler sonra Robert Lewandowski transferinin son anda yattığını itiraf etmişti. Polonyalı golcüyü Borussia Dortmund kapmıştı.
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