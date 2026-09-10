Fenerbahçe Roma maçına Beşiktaş derbisine göre 4 değişiklikle çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Roma maçına Beşiktaş derbisine göre 4 değişiklikle çıktı

Fenerbahçe Roma maçına Beşiktaş derbisine göre 4 değişiklikle çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında evinde Roma ile oynanan maçta Beşiktaş derbisi 11'ine göre 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı. Cezalı Guendouzi ile Semedo, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın yerine Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu görev aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Beşiktaş derbisi 11'ine göre Roma maçına 1'i zorunlu 4 değişiklik ile çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan 11'nden 4 değişikliğe gitti. Cezalı olan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın yerine Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Mert Günok, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın ve Ognjen Mimovic ise yedek bekledi.

Guendouzi cezalı, Asensio sakat

Sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun tedavisi sürüyor. Asensio'nun yanı sıra UEFA'dan men cezası alan Matteo Guendouzi de kadroda yer almadı.

Roma maçına yoğun ilgi

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan Roma mücadelesine sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar ısınma esnasında futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırladı. Seremonide çalan Şampiyonlar Ligi müziği ile birlikte coşku zirveye çıkarken, ilk düdükle birlikte de taraftarlar takımlarına desteği artırdı.

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Kartal, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Oğuz Aydın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Roma maçına Beşiktaş derbisine göre 4 değişiklikle çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek’ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz
Gaziantep Şahinbey’de damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıp öldü Gaziantep Şahinbey'de damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıp öldü
Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, oyuna girer girmez hayatının şokunu yaşadı Galatasaraylı futbolcu Rafael Leao, oyuna girer girmez hayatının şokunu yaşadı
Zelenski’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu Zelenski’nin uçağı Moldova’da İHA saldırısından kıl payı kurtuldu
Fenerbahçe’nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı İşte sonuç Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı! İşte sonuç
Galatasaray’ın Avrupa’da deplasmanda yüzü gülmüyor Galatasaray'ın Avrupa'da deplasmanda yüzü gülmüyor

20:54
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
20:28
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
20:24
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma’dan alkışlanacak hareket
Fenerbahçe ile karşılaşan Roma'dan alkışlanacak hareket
19:43
Canlı anlatım: Kadıköy’de iki gol var
Canlı anlatım: Kadıköy'de iki gol var
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 21:36:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Roma maçına Beşiktaş derbisine göre 4 değişiklikle çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement