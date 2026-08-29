Fenerbahçe Samsun'a Geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Samsun'a Geldi

Fenerbahçe Samsun\'a Geldi
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile karşılaşmak için Samsun'a ulaştı.

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Samsun'a geldi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe yarın saat 21.30'da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na geldi. Sağanak yağışa rağmen havalimanına gelen taraftar, tezahüratlarda bulundu. Taraftarı selamlayan kafile, konaklayacağı otele doğru yola çıktı. Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım da takımla birlikte Samsun'a geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Samsun'a Geldi - Son Dakika

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