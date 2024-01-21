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Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Samsunspor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Samsunspor ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor ile sahasında karşılaştı. İrfan Can'ın golüyle öne geçen Fenerbahçe, Emre Kılınç'ın golüne engel olamayarak maçı 1-1 berabere tamamladı.

21.01.2024 - 17:57,  Güncelleme: 18:12
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor ile sahasında kozlarını paylaştı.

İRFAN CAN SAHNEDE

12'de ön alan baskısıyla topu kazanan Fred savunma arkasına sarkan Syzmanski'yi topla buluşturdu. Szymanski ceza sahası yayının içerisindeki Tadic'e pasını aktardı, Tadic gelen topu tekte İrfan Can'ın önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan topu ağlara gönderdi. Durum 1-0 oldu.

Fenerbahçe, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

EMRE EŞİTLEDİ

63. dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta VAR topun ağlara gittiğini söyledi. Durum 1-1 oldu. Maçta başka gol olmadı ve puanlar bölüşüldü.

Fenerbahçe, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe puanını 54'e yükseltirken, Samsunspor 22 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olurken, Samsunspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Samsunspor ile berabere kaldı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Hbo Hbo: Aper Kiziltepe sagligina dikkat et, bu kadar kafaya takma. Zaten 8 sene olmus, 9 olur en fazla cok mu Yanıtla 5 12

Trendyol Süper Lig, Emre Kılınç, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Samsunspor ile berabere kaldı - Son Dakika
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