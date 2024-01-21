Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Samsunspor ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor ile sahasında kozlarını paylaştı.
12'de ön alan baskısıyla topu kazanan Fred savunma arkasına sarkan Syzmanski'yi topla buluşturdu. Szymanski ceza sahası yayının içerisindeki Tadic'e pasını aktardı, Tadic gelen topu tekte İrfan Can'ın önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan topu ağlara gönderdi. Durum 1-0 oldu.
63. dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta VAR topun ağlara gittiğini söyledi. Durum 1-1 oldu. Maçta başka gol olmadı ve puanlar bölüşüldü.
Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe puanını 54'e yükseltirken, Samsunspor 22 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olurken, Samsunspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
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