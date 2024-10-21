Fenerbahçe Samsunspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Fenerbahçe Samsunspor ile Berabere Kaldı

Fenerbahçe Samsunspor ile Berabere Kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı ve puan kaybı yaşadı.

21.10.2024 10:19
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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Samsunspor, 19 puana yükselirken; Fenerbahçe puanını 17 yaptı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılıklı gollere sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Bu maçta ev sahibi ekibin gollerini 48'inci dakikada Carlo Holse ve 88'inci dakikada Soner Aydoğdu kaydederken; sarı-lacivertli ekibin gollerini 24'üncü dakikada Dusan Tadic ve 62'nci dakikada Allan Saint-Maximin attı.

LİDER İLE PUAN FARKI 8 OLDU

Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki zirve yarışında önemli puan kaybı yaşadı. 8 maç sonunda 17 puana ulaşan sarı-lacivertli ekip, 9 maçta 25 puan toplayan lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Bodrumspor'u konuk edecek.

MOURINHO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçından önceki son resmi maç olan Twente karşılaşmasının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, İrfan Can Kahveci'nin yerine Filip Kostic'i, Youssef En Nesyri'nin yerine Edin Dzeko'ya ilk 11'de şans verdi. Fenerbahçe maça şu ilk 11 ile başladı:

"Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Kostic, Dzeko"

KOSTIC İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Juventus'ta kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, Samsunspor ile oynanan maçta ilk kez ilk 11'de görev yaptı. 58 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcu, yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

FRED CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, mücadelenin 40'ıncı dakikasında yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Ceza sınırında olan 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 10'uncu haftasındaki Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.

OOSTERWOLDE SAKATLANDI

Sarı-lacivertli ekibin 23 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde, maçın 76'ncı dakikasında sakatlanarak saha kenarına geldi. Sakatlık durumu çekilecek MR'dan sonra netleşecek olan Jayden Oosterwolde'nin Manchester United maçında oynaması beklenmiyor.

FENERBAHÇE, MANCHESTER UNİTED'I KONUK EDECEK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı konuk edecek. 24 Ekim Perşembe günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Samsunspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika

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