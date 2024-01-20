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Fenerbahçe, Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıktan sonra çift kale maçlarla idman tamamlandı. Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla birlikte kampa girdi.

Fenerbahçe, Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
20.01.2024 - 18:04,
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 21'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: İHA
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