Fenerbahçe, Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.