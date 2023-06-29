Fenerbahçe Sezonun Açılış Tarihini ve Hazırlık Maçlarını Açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Sezonun Açılış Tarihini ve Hazırlık Maçlarını Açıkladı

29.06.2023 16:02

Fenerbahçe, sezonun açılış tarihini ve hazırlık maçlarının programını duyurdu. Sarı-lacivertliler, sezonu 5 Temmuz'da açacak ve 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da olacak. Takım, Rusya'da Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak ve 3 maç yapacak. Son maçın ardından İstanbul'a dönecek olan Fenerbahçe, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesislerinde sürdürecek.

Fenerbahçe'de sezonun açılış tarihi ve hazırlık maçlarının programları belli oldu. Sezonu 5 Temmuz'da açacak olan sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz'da Rusya'da olacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

5 TEMMUZ'DA SEZONU AÇACAKLAR

Futbol Takımımız, Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli Takımlarına giden oyuncularımız 5 Temmuz tarihinde takıma katılacaklar. Altunizade Hastanesi'nde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından topbaşı yapacak olan futbolcularımız, Samandıra Can Bartu Tesislerimizde ilk antrenmanlarını gerçekleştirecekler.

FENERBAHÇE, RUSYA'YA GİDECEK

8 Temmuz'a kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek olan Takımımız, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.

Takımımızın turnuvadaki maç programı şöyle:

  • 9 Temmuz 19.30 Zenit - Fenerbahçe
  • 12 Temmuz 19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız
  • 15 Temmuz 14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe

15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek ekibimiz, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesislerimizde sürdürmeye devam edecek.

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Fenerbahçe, Zenith, Rusya, Spor, Son Dakika

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