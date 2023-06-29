Fenerbahçe Sezonun Açılış Tarihini ve Hazırlık Maçlarını Açıkladı

Fenerbahçe'de sezonun açılış tarihi ve hazırlık maçlarının programları belli oldu. Sezonu 5 Temmuz'da açacak olan sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz'da Rusya'da olacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
Futbol Takımımız, Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli Takımlarına giden oyuncularımız 5 Temmuz tarihinde takıma katılacaklar. Altunizade Hastanesi'nde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından topbaşı yapacak olan futbolcularımız, Samandıra Can Bartu Tesislerimizde ilk antrenmanlarını gerçekleştirecekler.
8 Temmuz'a kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek olan Takımımız, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın St Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvasına katılacak.
Takımımızın turnuvadaki maç programı şöyle:
15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek ekibimiz, çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesislerimizde sürdürmeye devam edecek.
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