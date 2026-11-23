Fenerbahçe, Shakhtar deplasmanında Michael Oliver'in düdük çalacağı maçı oynayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Çarşamba günü TSİ 23.00'te Shakhtar'a deplasmanda konuk olacak. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek; yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
FENERBAHÇE'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Shakhtar ile karşı karşıya geleceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda Arda Turan'ın takımı Shakhtar'a konuk olacak. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılığını aynı federasyondan Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.
Kaynak: DHA
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