Fenerbahçe Slavia Prag ile Karşılaşıyor

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Eden Arena

Hakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Christof Günsch (Almanya)

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko