UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Eden Arena
Hakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Christof Günsch (Almanya)
Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Slavia Prag ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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