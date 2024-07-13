Fenerbahçe, Strasbourg'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Strasbourg'u 4-0 mağlup etti

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Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fransa ekibi Strasbourg'u 4-0 mağlup etti. Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın iyi bir adaptasyon süreci geçirdiğini ve zamanla en iyi seviyeye geleceklerini belirtti. Djiku ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lugano maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

13.07.2024 22:38
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Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, "Bugün dört gol attık ve bu anlamda iyi bir adaptasyon süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Şunu soracak olursanız en iyi durumda mıyız? Evet, şu anda en iyi durumda değiliz. Zamanla bu noktaya da erişeceğimizi düşünüyorum. Zamanla en iyi noktamıza, en iyi seviyemize geleceğiz" dedi.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında Fransa ekibi Strasbourg'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. İyi bir kamp geçirdiklerini ifade eden Djiku, "Elde ettiğimiz galibiyetten dolayı tabii ki de mutluyuz. 4-0'lık net bir netice elde ettik ve kalemizde gol görmeden bunu başardık. Gerçekten iyi bir kamp geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu kamp sürecinde fiziksel anlamda güçlendiğimizi düşünüyorum. Başlangıçlarda yoğun antrenmanlardan dolayı zorluklar vardı. Bu da çok doğal. Maçlarla birlikte çok daha iyi bir noktaya eriştiğimizi düşünüyorum. Kampın son hazırlık maçını iyi bitirdik. Bundan dolayı mutluyuz. Mutlu bir şekilde İstanbul'a döneceğiz" diye konuştu.

"LUGANO MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILMAK İSTEYECEĞİZ"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacakları maç hakkında yorumlarda bulunan 29 yaşındaki stoper, "Açıkçası bizler maç maç ilerliyoruz. Lugano maçına odaklanmamız açısından zamanımız var. 10 günlük bir süre var tahminim. Fizik olarak tabii ki o maça kadar daha iyi bir noktada olacağımızı düşünüyorum. Çalışmalarımıza bu şekilde devam edip oynayacağımız bu ilk resmi maçtan galibiyetle ayrılmak isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZIN BİZDEN İSTEDİĞİ ŞEYLERE HIZLI BİR ŞEKİLDE ADAPTE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Geçen seneye göre hem defansif anlamda hem de ofansif anlamda farklı bir oyun oynadıklarını söyleyen Alexander Djiku, "Bu yıl farklı bir oyun oynuyoruz. Geçen seneyle kıyaslarsak oyun stilimiz biraz daha farklı. Hem defansif anlamda hem de ofansif anlamda farklılıklar gösteriyor. Geride sizlerin de gördüğü üzere üçlü oyun kuruyoruz zaman zaman. Tabii ki oynayacağımız maçlar var ve bunlar yaklaşıyor. Bizler çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hocamızın bizden istediği şeylere hızlı bir şekilde adapte olmaya devam edeceğiz. Maçlar kazanmak istiyoruz, kazanabileceğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz" yorumlarında bulundu.

"ZAMANLA EN İYİ SEVİYEMİZE GELECEĞİZ"

Rakip kalede çok fazla fırsat yarattıklarını ifade eden Ganalı oyuncu, "Elbette gün gün gelişiyoruz. Bugün de sizler izlemişsinizdir rakip kalede çok fazla fırsat yarattığımızı düşünüyorum. Geride de defansif anlamda gol görmedik ve çok fazla şans ürettik. Bugün dört gol attık ve bu anlamda iyi bir adaptasyon süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Şunu soracak olursanız en iyi durumda mıyız? Evet, şu anda en iyi durumda değiliz. Zamanla bu noktaya da erişeceğimizi düşünüyorum. Zamanla en iyi noktamıza, en iyi seviyemize geleceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe, Strasbourg\'u 4-0 mağlup etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Strasbourg'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika

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