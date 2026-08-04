Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Sturm Graz maçı öncesi son antrenmanını taraftara açık gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar antrenmanda takımlarına büyük destek gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.
AZİZ YILDIRIM İDMANI YERİNDE TAKİP ETTİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın idmanını yerinde izledi. Yöneticileriyle tesislere gelen Yıldırım, taraftarı selamladıktan sonra basın mensuplarıyla kısa süre sohbet etti.
TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz maçı öncesi son antrenmanda takımı yalnız bırakmadı. İdman öncesinde tesislere gelen binin üzerinde taraftar, saha kenarına alındı. Antrenmanın bir bölümünü yeride takip eden taraftarlar, meşaleler yakıp oyunculara tezahüratlarla destek verdi.
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