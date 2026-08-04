Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Sturm Graz maçı öncesi son antrenmanını taraftara açık gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar antrenmanda takımlarına büyük destek gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı

AZİZ YILDIRIM İDMANI YERİNDE TAKİP ETTİ 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın idmanını yerinde izledi. Yöneticileriyle tesislere gelen Yıldırım, taraftarı selamladıktan sonra basın mensuplarıyla kısa süre sohbet etti.

Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı

TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Sturm Graz maçı öncesi son antrenmanda takımı yalnız bırakmadı. İdman öncesinde tesislere gelen binin üzerinde taraftar, saha kenarına alındı. Antrenmanın bir bölümünü yeride takip eden taraftarlar, meşaleler yakıp oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sturm Graz, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır! Taraftarlar Samandıra'yı adeta yaktı - Son Dakika
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