İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor - Son Dakika
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Spor

İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor

İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy\'e gelen yatıyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, 4-1 kazandıkları Pendikspor maçının ardından hakem kararlarına ve konuk ettikleri takımlara sert eleştirilerde bulundu. Rakiplerin oyunu yavaşlattığını belirten Kartal, "Son zamanlarda Kadıköy'e gelen bütün rakiplerimiz alışkanlık oldu herhalde. Sürekli yere yatarak, oyun hızımızı yavaşlatarak ya da provoke ederek oynamamıza engel oluyorlar" dedi.

11.03.2024 00:29  Güncelleme: 00:34
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, 4-1 galip geldikleri Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KADIKÖY'E GELEN YATIYOR"

Konuk ettikleri takımların Kadıköy'de düşük tempoda oynadığını söyleyen, "İlk devre istediğimiz futbolu oynayamadık. Son zamanlarda Kadıköy'e gelen bütün rakiplerimiz alışkanlık oldu herhalde. Sürekli yere yatarak, oyun hızımızı yavaşlatarak ya da provoke ederek oynamamıza engel oluyorlar. Bir oyuncu var ismini vermeyeceğim. 4 faul yaptı sarı kart görmedi. Bizim oyuncularımız bir faul yapıyor, kart görüyor. 4. hakemle konuştum "Bu kart değil mi?" dedim. Hocam "Doğru ama oyunun başı" dedi. Bunun oyunun başı sonu mu olur. Sakatlanan oyuncu doktoruyla sedyesiyle dışarı çıkıyor. Bir saniye sonra oyuna geri dönüyor. Biz Futbol oynamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KADRO DERİNLİĞİNE SAHİBİZ"

Başarılı antrenör sözlerinin devamında, "İkinci yarıda futbol oynamaya çalışmamız gerektiğini söyledim. Kendi işimize odaklandık. Taraftarımıza da verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Biz hem Avrupa'da hem ligde yarışı götürebilecek kadro derinliğine sahibiz. Maç maç düşünürek oyuncularımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İsmail Kartal, Pendikspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Çağatay Kurt: Hakemler sizden yana SKANDAL kararlar veriyor nasıl olsa boşver yatsın rakip sen bunlara kafa yoksa izzmail 0 0 Yanıtla
  • Hakemlerden hç memnun değil! Edin Dzeko'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici
    23:52 Hakemlerden hç memnun değil! Edin Dzeko'dan maç sonu bomba yorum: Utanç verici

    Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakeme ve kararlarına tepki gösterdi. Topun oyunda kaldığı süreye değinen Dzeko, ''İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz'' dedi.


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