Süper Lig devi Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, 4-1 galip geldikleri Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Konuk ettikleri takımların Kadıköy'de düşük tempoda oynadığını söyleyen, "İlk devre istediğimiz futbolu oynayamadık. Son zamanlarda Kadıköy'e gelen bütün rakiplerimiz alışkanlık oldu herhalde. Sürekli yere yatarak, oyun hızımızı yavaşlatarak ya da provoke ederek oynamamıza engel oluyorlar. Bir oyuncu var ismini vermeyeceğim. 4 faul yaptı sarı kart görmedi. Bizim oyuncularımız bir faul yapıyor, kart görüyor. 4. hakemle konuştum "Bu kart değil mi?" dedim. Hocam "Doğru ama oyunun başı" dedi. Bunun oyunun başı sonu mu olur. Sakatlanan oyuncu doktoruyla sedyesiyle dışarı çıkıyor. Bir saniye sonra oyuna geri dönüyor. Biz Futbol oynamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Başarılı antrenör sözlerinin devamında, "İkinci yarıda futbol oynamaya çalışmamız gerektiğini söyledim. Kendi işimize odaklandık. Taraftarımıza da verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Biz hem Avrupa'da hem ligde yarışı götürebilecek kadro derinliğine sahibiz. Maç maç düşünürek oyuncularımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.
Son Dakika › Spor › İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor - Son Dakika
Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakeme ve kararlarına tepki gösterdi. Topun oyunda kaldığı süreye değinen Dzeko, ''İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı topun ne kadar oyunda kaldığına dair! Gerçekten utanç verici. Yemin ediyorum. Hakemler buna müsaade ediyorlar. Maç 2 dakika oynanıyor, 5 dakika duruyor. 2 dakika daha oynanıyor, 1 dakika duruyor. Bu tarz durumlarda biz sarı kart görüyoruz'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)