İsmail Kartal maç sonu isyan etti: Kadıköy\'e gelen yatıyor

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, 4-1 galip geldikleri Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KADIKÖY'E GELEN YATIYOR"

Konuk ettikleri takımların Kadıköy'de düşük tempoda oynadığını söyleyen, "İlk devre istediğimiz futbolu oynayamadık. Son zamanlarda Kadıköy'e gelen bütün rakiplerimiz alışkanlık oldu herhalde. Sürekli yere yatarak, oyun hızımızı yavaşlatarak ya da provoke ederek oynamamıza engel oluyorlar. Bir oyuncu var ismini vermeyeceğim. 4 faul yaptı sarı kart görmedi. Bizim oyuncularımız bir faul yapıyor, kart görüyor. 4. hakemle konuştum "Bu kart değil mi?" dedim. Hocam "Doğru ama oyunun başı" dedi. Bunun oyunun başı sonu mu olur. Sakatlanan oyuncu doktoruyla sedyesiyle dışarı çıkıyor. Bir saniye sonra oyuna geri dönüyor. Biz Futbol oynamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KADRO DERİNLİĞİNE SAHİBİZ"

Başarılı antrenör sözlerinin devamında, "İkinci yarıda futbol oynamaya çalışmamız gerektiğini söyledim. Kendi işimize odaklandık. Taraftarımıza da verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Biz hem Avrupa'da hem ligde yarışı götürebilecek kadro derinliğine sahibiz. Maç maç düşünürek oyuncularımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.