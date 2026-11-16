Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'un konuğu olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'un konuğu olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe, Süper Lig\'in 12. haftasında Kocaelispor\'un konuğu olacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe, Süper Lig\'in 12. haftasında Kocaelispor\'un konuğu olacak
Haber Videosu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Kocaelispor'a konuk olacak. Kocaelisporlu kaleci Onurcan Piri, üst sıralarda kalıcı olmak istediklerini ve bu maçta en iyi sonucu almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşmayı değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "İyi bir mücadele ve doğru bir oyunla puan ya da puanlar almak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emre Hoca çok başarılı ve saygı duyduğum biri. Mutlaka takıma bir hava katacaktır. Çok kaliteli oyunculara sahipler. Rakibimizin artılarını ve eksiklerini çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor 21 Kasım Cumartesi günü kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip, maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman düz koşuyla başlarken ısınma ve istasyon çalışmasıyla devam etti. Sakatlığı bulunan futbolcu Bruno Petkovic ise antrenmanda yer almadı.

Öte yandan, Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Onurcan Piri ve Ege Bilim karşılaşma öncesinde tesislerde açıklamalarda bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SELÇUK İNAN: ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ VAR

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe maçından puanlar almak istediklerini ifade ederek, "Oyuncular da bunun farkında. İyi bir mücadele ve doğru bir oyunla puan ya da puanlar almak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emre Hoca çok başarılı ve saygı duyduğum biri. Mutlaka takıma bir hava katacaktır. Çok kaliteli oyunculara sahipler. Rakibimizin artılarını ve eksiklerini çalışacağız. Etkili oyuncularını nasıl durduracağımızı, top bize geldiğinde nasıl oynayacağımızı hazırlayacağız" diye konuştu.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Takımda, sakatlığı bulunan ve milli takıma giden futbolcularının durumuna ilişkin bilgi veren İnan, Emir, Serhat ve Rivas'ın çarşamba günü takımla çalışmalara katılmasını beklediğini söyledi. Zoki'nin takımla çalışmalara başlayacağını ve durumunun değerlendirileceğini söyleyen Selçuk İnan, Bruno Petkovic'in ise gelecek hafta antrenmanlara başlamasının beklendiğini ifade etti. Haydar'ın tedavisinin sürdüğünü kaydeden İnan, Show'un da birkaç hafta takımdan ayrı kalacağını dile getirdi.

ONURCAN PİRİ: ÜST SIRALARDA KALICI OLMAK İSTİYORUZ

Takımda Fenerbahçe maçı öncesi tatlı bir telaş olduğunu belirten kaleci Onurcan Piri, "Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Her hafta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyi çalışıyoruz, hocamız maçlarla ilgili uyarılarda bulunuyor ve hafta içi bunlara yönelik antrenman yapıyoruz. Bir ivme yakaladık, üst sıraları zorlayan bir takım haline geldik ve orada kalıcı olmak istiyoruz. Bu maçta da en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

EGE BİLİM: YÜKSELEN FORMUMUZ TAKIM HAVASINA DA YANSIDI

Takımın form grafiğinin yükseldiğini ve bunun takım içindeki havaya da yansıdığını söyleyen orta saha oyuncusu Ege Bilim ise şunları söyledi:

"İyi gidiyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Hafta sonu puan ya da puanlar almak istiyoruz. Önceliğimiz üç puan; inşallah sahadan galibiyetle ayrılırız. Benim gibi 5-6 arkadaşımız daha hocamızın desteğiyle antrenmanlara çıkıyor. Sadece bana değil, diğer arkadaşlarımıza da aynı desteği vermeye çalışıyor. Bu sezon gençler daha fazla forma şansı bulmaya başladı. İnşallah böyle devam eder"

Kaynak: DHA
Trendyol Süper LigKocaelisporSelçuk İnanFenerbahçeCumartesiFutbolGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Yaşı 52 oldu ama huyu değişmedi Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Yaşı 52 oldu ama huyu değişmedi! Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı!
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü Ali Emre Ballı’nın kız arkadaşından ’Şahap Kavcıoğlu’ iddiası Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşından 'Şahap Kavcıoğlu' iddiası
15:35
Fon soruşturmasında yeni perde Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı
Fon soruşturmasında yeni perde! Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı
15:35
Galatasaray’dan sürpriz karar Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray'dan sürpriz karar! Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak?
14:45
Fatih Terim ABD’deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
Fatih Terim ABD'deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
13:44
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:46:03. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'un konuğu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android