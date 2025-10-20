Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için "O olmasaydı kazanamazdık" yorumları yapıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken, taraftarların gözü sahada parlayan isim İsmail Yüksek'teydi. Sarı-lacivertli taraftarlar maç sonrası "O olmasaydı kazanamazdık" yorumlarıyla milli futbolcuya adeta övgü yağdırdı.

SAHANIN HER YERİNDEYDİ

Karşılaşma boyunca orta sahada gösterdiği mücadeleci performansla dikkat çeken İsmail Yüksek, hem savunmada hem de hücumda takımının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Teknik heyet ve tribünlerden sık sık alkış alan milli oyuncu, kritik müdahaleleri ve pas isabetiyle galibiyette büyük rol oynadı.

TARAFTARDAN TAM NOT

Maçın ardından sosyal medyada binlerce Fenerbahçe taraftarı İsmail Yüksek için övgü dolu mesajlar paylaştı.

Bazı yorumlar şöyleydi;

"O olmasaydı bu maçı kazanamazdık!"

"Takımın motoru, sahadaki lider!"

"Her maç böyle oynarsa Avrupa'ya transferi kaçınılmaz."

MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Son dönemde A Milli Takım'da da başarılı performanslar sergileyen İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği istikrarla dikkat çekmeye devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da en güvendiği isimlerden biri olan Yüksek'in performansı, hem tribünlerde hem sosyal medyada alkış topladı.