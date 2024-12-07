Fenerbahçe Taraftarları Derbi İçin Tüpraş Stadı'na Gitti

Spor

Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi maçı için Tüpraş Stadı'na geldi.

Ülker Stadı'nın önünde toplu halde Tüpraş Stadı'na hareket eden taraftarlar, stada vardı.

Toplam 26 otobüsle saat 15.30'da Kadıköy'den hareket eden yaklaşık 2 bin sarı-lacivertli taraftar, 1 saat sonra stada ulaştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra sorunsuz şekilde stada girdi.