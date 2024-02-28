Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne 3-0 kaybederek elendikleri maçta çok kötü oynadıklarını söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, tur atlamak için Ankara'ya geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:
"Maçın başında Cengiz'in pozisyonu vardı. Gol olsaydı o moralle çok daha iyi bir Fenerbahçe olurdu. Oyun da elimize geçerdi. İstediğimiz gibi mücadele edemedik, rakip daha yüksek motivasyonluydu. Fenerbahçe olarak kendi oyunumuzdan uzak, hiç beklemediğimiz bir oyunla kaybettik. Maçtan sonra oyuncularla toplantı yaptık, nedenlerini niçinlerini irdeleyeceğiz. Bu hepimize ders oldu. Ders çıkarmalıyız. Ankaragücü'nü de tebrik ederim."
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Antalyaspor'la oynadığı maçtaki hakem kararlarının sorulması üzerine Kartal, "Kendi aramızda konuşuyoruz. Dünkü maçla ilgili bütün Türkiye neler olduğunu biliyor. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sadece dün değil sezon başından beri gelen bir şey var. Oyuncularımız da maçları izliyor. Biz bir penaltı kazanıyoruz, her yer ayağa kalkıyor. Vermedikleri penaltımızı konuşmuyorlar. Bugün istediğimiz oyunu oynayamadık, taraftarımızdan özür diliyoruz." cevabını verdi.
Takımına çok güvendiğini dile getiren Kartal, "Bugünkü maçtan ders çıkardık. Hatay maçına en iyi şekilde dersi çıkaracağız. Hatay maçıyla Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkes görecek. Allah'ın izniyle sezon sonu yüzde yüz şampiyon olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe taraftarlarının Emre Belözoğlu'na gösterdiği tepkinin sorulması üzerine Kartal, "Bir şey söylemem doğru değil. Bazı şeyler olmuştur çok da duymadım ne olduğunu. Sonuçta Emre Belözoğlu bugün iyi bir maç çıkardı, kendisini tebrik ederim." diyerek sözlerini tamamladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Çok kötü oynadık' - Son Dakika
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarlarının kendisine yönelik küfürlü tezahürat yapmasına değinen genç antrenör, "Fenerbahçeli Emre'yim ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok" dedi.
Fenerbahçe'nin antrenörü İsmail Kartal, 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımına güvendiğini belirten Kartal, "Ders çıkardık bugünkü maçtan. Tekrar Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.
Yahudi kökenli Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri 87 yaşındaki Jacob Rothschild, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rothschild için taziye mesajı yayınlayarak, ''19. yüzyılda Baron Rothschild gelecekteki Yahudi devletinin kuruluşuna vazgeçilmez katkılarda bulundu. 20. ve 21. yüzyılda Lord Jacob Rothschild bu gururlu geleneği sürdürdü.'' dedi.
Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana adayı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamasından sonra Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan Türkeş, ''Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o.. çocuk yapmadı hiç! Babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan'ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye'ye'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe taraftarları, 3-0 mağlup oldukları Ankaragücü maçı sonrası Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu. Belözoğlu ise Fenerbahçeli taraftarlara kafa sallayarak yanıt verdi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde akşamüstü saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kez de gece saatlerinde 3,8 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. Saat 22.52'de meydana gelen deprem, yerin 7,19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin Meclis'te olmadığı halde yerine yoklama pusulası verildiği ortaya çıkmasının ardından Meclis Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kapatıldı. Meclis Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 28 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. El Halil kentinde bulunan Royal Industrial Trading isimli fabrikada çıkan yangının görüntüleri kameralara yansıdı. El Halil Belediye Başkanı, ekipman ve personel eksikliği nedeniyle yangını kontrol altına alamadıklarını açıklayarak yardım çağrısı yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çabalarken, fabrikanın çevresindeki tüm mahalleler boşaltıldı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?