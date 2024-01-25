Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Daha farklı galibiyet elde etmemiz gerekirdi. Son haftalarda fazla gol kaçırıyoruz. Daha dikkatli olup kazanmak için çalışacağız. Penaltıdan önce net bir penaltımız daha var. Hakemler böyle takdir etti. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Başakşehir'in son haftalarda yükselen bir grafiği vardı. Bizim de kendi güçlü oyunumuz var. İlk devre çok net pozisyonlar vardı, bunları değerlendiremedik. Kaleci Volkan net kurtarışlar yaptı. Bugün günündeydi. Rakip 1 kişi eksik kaldıktan sonra çok fazla kapandı. Biz de kapanan savunmayı açmak için zorlandık. Buraya 3 puan almak için geldik. Geç de olsa kazanmayı bildik. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden bir Fenerbahçe vardı. 71 kez ceza sahasında topla buluşmuşuz. Bu çok üst düzey rakip ceza sahasında topla oynama rekorudur. Daha farklı galibiyet elde etmemiz gerekirdi. Son haftalarda fazla gol kaçırıyoruz. Daha dikkatli olup kazanmak için çalışacağız. Penaltıdan önce net bir penaltımız daha var. Hakemler böyle takdir etti. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Başakşehir'e bundan sonraki haftalarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

"BİZİM MESLEĞİMİZ SONUÇ ODAKLI"

Önemli olanın 3 puan almak olduğunu söyleyen İsmail Kartal, "Bizim mesleğimiz sonuç odaklı. Değişiklik yapıyorsunuz, hamle yapmam lazım diyorsunuz; daha fazla hücum oyuncusu ile gol atmak için. Tuttuğu zaman da hoca ne güzel değişiklik yaptı diyorlar. Bunlar klasikleşmiş şeyler. Önemli olan 3 puan" şeklinde konuştu.

Ayrıca deneyimli teknik adam, Leonardo Bonucci'nin ufak bir ağrısının olduğunu ve tedbir amaçlı kadroya almadıklarını ifade etti.

"JAYDEN HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR"

Jayden Oosterwolde hakkında yorumlarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Sezon başından beri bu olasılıkları öngörebilmeliyiz. Bazı oyuncuları adapte ederek hazırlanmamız gerekiyor. Jayden da bize yardımcı oluyor. Her geçen gün gelişiyor, üzerine koyuyor. Biz formayı hak edene veriyoruz. O da her maç bu takımın önemli oyuncuları arasında olduğunu gösteriyor" dedi.

"TADIC, ÇOK AKILLI BİR OYUNCU"

Dusan Tadic'in çok zeki bir oyuncu olduğunu söyleyen 62 yaşındaki teknik adam, "Tadic, çok akıllı bir oyuncu. Sırtını rakiplere dayayarak etrafındaki oyunculara oynuyor. Rakipler her ne kadar buraya önlem aldıklarını düşünse de bir ara boşluk yaşanıyor ve bunu değerlendiriyoruz. Rakibin dengesini bozmak istedik" yorumlarında bulundu.

"ÇAĞLAR İLE İLGİLİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

İspanya La Liga ekibi Aletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü ile ilgili bir düşüncelerinin olmadığı ifade eden Kartal, "Fred ile ilgili sakatlık sonrası, maç maç rakibe göre değerlendirmek istiyoruz. Yarın Crespo ve Miha da takımla çalışmalara başlıyor. Çağlar ile ilgili bir düşüncemiz yok. Rakibe göre çalışıyoruz. İlk devre Ferdi atağa çıkacak Deniz Türüç elini koyuyor faul yapıyor. Hakemler gözünün önünde oluyor, bunun karşılığı sarı kart. Eğer hakem bunu verseydi ilk devre, rakiplerinin biraz daha kontrollü olmasını sağlayabilecekti. Kart verilmediği için maç gerildi. Hem rakip takım oyuncularına hem bizim oyuncularımıza sarı kart vererek dengelemek istedi" ifadelerinİ kullandı.

"DZEKO BENDEN DE ÖZÜR DİLEDİ"

Edin Dzeko'nun Samsunspor karşılaşmasında gol atamadığı için tepki verdiğini ifade eden İsmail Kartal, "Dzeko ile konuştuk, maç berabere bitince gol atamadığı için reaksiyon göstermek istedi. Benden de özür diledi. Biz bir aileyiz. Ekibimle ilgili düşünceleri olanlar CV'lerine iyi baksınlar ona göre karar versinler. Beraber çalışarak bütün rekorları kırdık. Sezon sonuna kadar da böyle devam edeceğiz" diye konuştu.

"SEZON SONU İNŞALLAH BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Sezon sonuna kadar Galatasaray ile kafa kafaya şampiyonluk yarışı içerisinde olacaklarını söyleyen Kartal, "Psikolojik olarak averajla üstünlüğümüz var. Az sakat veren kadrosunu iyi değerlendiren, az hata yapan avantajlı olacak. Bu iş sezon sonuna kadar sanki kafa kafaya gidecek gibi görünüyor. Sezon sonu inşallah biz şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

Son olarak Krunic'in performansıyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam şu açıklamalarda bulundu:

"Krunic bugün fena değildi. Görevini iyi yaptı. Oynadıkça adapte olacağını düşünüyoruz."