Jorge Jesus merak edilen kravat sorusunu cevapladı! Yanıtı gazetecileri mest etti - Son Dakika
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Jorge Jesus merak edilen kravat sorusunu cevapladı! Yanıtı gazetecileri mest etti

24.10.2022 17:59

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un karşılaşma esnasında takmamasına rağmen basın toplantısında kravat takması merak konusu olmuştu. Başakşehir maçının ardından bu konuya açıklık getiren Portekizli hoca, "Siz basın mensuplarına hem de taraftarlara saygıdan dolayı kravat takıyorum." dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'a karşılaşma sonrası, neden maçta takmayıp basın toplantısında kravat taktığı soruldu.

"SAYGIDAN DOLAYI KRAVAT TAKIYORUM"

Basın toplantılarında kravat takmasının sebebini açıklayan Jesus, "Hem siz basın mensuplarına, hem de taraftarlara saygıdan dolayı kravat takıyorum." ifadelerini kullandı.

Kravatının sırrı sorulan Jorge Jesus, verdiği cevapla gazetecileri mest etti

"SARI GÖMLEK HOŞ GÖZÜKMEZ"

Portekizli hoca ayrıca, "Lacivert takım elbise Fenerbahçe'nin renklerinden dolayı. Sarı gömlek veya sarı kravat çok hoş gözükmeyeceğinden komple lacivert giyiyorum." dedi.

Kravatının sırrı sorulan Jorge Jesus, verdiği cevapla gazetecileri mest etti
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Son Dakika Spor Jorge Jesus merak edilen kravat sorusunu cevapladı! Yanıtı gazetecileri mest etti - Son Dakika


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