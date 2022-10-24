Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'a karşılaşma sonrası, neden maçta takmayıp basın toplantısında kravat taktığı soruldu.
Basın toplantılarında kravat takmasının sebebini açıklayan Jesus, "Hem siz basın mensuplarına, hem de taraftarlara saygıdan dolayı kravat takıyorum." ifadelerini kullandı.
Portekizli hoca ayrıca, "Lacivert takım elbise Fenerbahçe'nin renklerinden dolayı. Sarı gömlek veya sarı kravat çok hoş gözükmeyeceğinden komple lacivert giyiyorum." dedi.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus merak edilen kravat sorusunu cevapladı! Yanıtı gazetecileri mest etti - Son Dakika