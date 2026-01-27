Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
27.01.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Haber Videosu

Fenerbahçe, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için santrfor arayışında. Ademola Lookman, sarı-lacivertli yönetimin yeniden gündemine geldi. Atalanta'nın golcü için ilk etapta 45 milyon euro talep ettiği, ancak tekliflerin gelmemesi sonrasında bu rakamı 35 milyon euroya çektiği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, bu gelişme üzerine hem oyuncu hem de Atalanta ile görüşmeleri hızlandırdı.

Fenerbahçe, santrfor arayışında rotayı yeniden Atalanta forması giyen Ademola Lookman'a çevirdi.

FENERBAHÇE'DE LOOKMAN GÜNDEMİ YENİDEN

Ara transfer döneminde Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, santrfor transferinde ise henüz istediği sonuca ulaşamadı. Sarı-lacivertli yönetim, bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen Ademola Lookman için yeniden harekete geçti.

BONSERVİS TALEBİ GERİLEDİ

Atalanta'nın Nijeryalı golcü için ilk etapta 45 milyon euro talep ettiği, ancak beklenen tekliflerin gelmemesi sonrası bu rakamı 35 milyon euroya çektiği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, hem oyuncu hem de Atalanta ile yeniden görüşme yapmak üzere hazırlıklarını hızlandırdı.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

SADDETTİN SARAN'DAN HIZ TALİMATI

Göztepe maçında santrfor eksikliğinin net şekilde hissedilmesi sonrası Başkan Sadettin Saran'ın transfer sürecinin hızlandırılmasını istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda İtalya ile temaslarını artırdı.

NAPOLI DE DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli'nin de Ademola Lookman için devreye girdiği ve transfer yarışının kızıştığı belirtildi. Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 18 maçta görev alırken 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Karadenizli’nin inadı inat Cami yapıp, cami yıktılar Karadenizli'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
İsrail’den Lübnan’a çifte saldırı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Lübnan'a çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var
Uganda, Somali’deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor Uganda, Somali'deki barış gücü askerlerini 19 yılın ardından geri çekiyor
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
Ahmet Çakar Hadise’den özür diledi, helallik istedi Ahmet Çakar Hadise'den özür diledi, helallik istedi
Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi

16:28
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:53
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 16:35:13. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.