Fenerbahçe, Twente ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Twente ile Berabere Kaldı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Dusan Tadic gol attı.

04.10.2024 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- UEFA Avrupa Ligi: Twente: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Twente ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada savunma arkasına sarkan Van Bergen, ceza sahası sol çaprazında yaptığı vuruşta kaleci Livakovic, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

64. dakikada ceza yayında topla buluşan Van Bergen, pasını Lammers'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden dışarı gitti.

71. dakikada orta alanda topla buluşan Sofyan Amrabat'ın savunma arkasına derinlemesine pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Dusan Tadic topun dibine girerek ağlara gönderdi. 1-1

74. dakikada ceza sahası sol çaprazından Ltaief'in sert şutunda kaleci Livakovic topu kurtarırken, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Hakemler: Chris Kavanagh, Lee Betts, James Mainwaring

Twente: Lars Unnerstall, Bart van Rooij, Mees Hilgers, Max Bruns, Salah-Eddine, Youri Regeer, Michel Vlap (Mathias Kjölö dk. 67), Van Wolfswinkel, Sem Steijn (Daan Rots dk. 88), Mitchell van Bergen (Sayfallah Ltaief dk. 67), Sam Lammers

Yedekler: Issam El Maach, Przemyslaw Tyton, Gustaf Lagerbielke, Bas Kuipers, Carel Eiting, Van Hoorenbeeck, Julien Mesbahi, Mats Rots, Gijs Besselink

Teknik Direktör: Joseph Oosting

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred (Mert Hakan Yandaş dk. 80), Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci (Allan Saint-Maximin dk. 62), Sebastian Szymanski, Dusan Tadic (İsmail Yüksek dk. 80), Youssef En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 62)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Ömer Bircan Camcı, Samet Akaydin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Michel Vlap (dk. 29) (Twente), Dusan Tadic (dk.

Fenerbahçe, Twente ile Berabere Kaldı
Kaynak: İHA

Dusan Tadic, Fenerbahçe, Hollanda, Twente, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Twente ile Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:42 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 02:21:09. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Twente ile Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement