Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve Fenerbahçe, sakatlıklar nedeniyle İrfan Can Kahveci ve Joshua King'i forma giyemeyecek.

06.03.2024 08:27  Güncelleme: 08:30
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka TSİ 23.00'de başlayacak.

Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yöneteceği karşılaşmada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak.

Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 2 oyuncusunu sakatlık nedeniyle oynatamayacak.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

Kaynak: AA

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