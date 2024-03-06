Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak

Serkan Yazıcı, Marmaris'te Halk Buluşması Etkinliği Düzenledi

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, Kemeraltı Mahallesi'nde halk buluşması etkinliği düzenledi. Yazıcı, Marmaris'in geleceği için hazırladıkları projeleri yakında açıklayacaklarını belirtti. Vatandaşlarla bir araya gelen Yazıcı, sanatta ve sporda Türkiye'ye örnek sporcuların çıkması için mücadele edeceklerini vurguladı. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise Yazıcı'ya destek vererek, Marmaris'in geleceği için oy istedi.