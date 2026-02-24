Fenerbahçe Üzüntü İçinde

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco , "3-5-2'de baskılı oynadık golü de bulduk ama bu maçı kazanmamış olmamız bizim için çok üzücü. Şartları düşününce bu maçı kazansak sezonun en güzel galibiyeti olurdu" dedi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Sezon başından beri yapılan ortalardan çok fazla gol yediklerini dile getiren Tedesco, "Kaleci çok öndeydi. Diyagonal bir pas attı. Ortayı engelleyemedik. Bizim problemimiz bu. Beşiktaş maçında 2 gol, Göztepe, Alanyaspor, Göztepe ve Başakşehir maçlarında 1'er gol yedik. Çok fazla gol yedik. Bunu analiz ediyoruz, çalışıyoruz ama sahada bunu yapamıyoruz. Her ortayı durdurmak kolay değil ama ortayı engellemek için her şeyi yapmamız gerekiyor. Bugünkü sonuç çok yazık oldu. Problem ortayı engelleyememekti" ifadelerini kullandı.

'İSTEDİĞİMİZ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPAMADIK'

İlk yarıda yaşanan sakatlıkların ardından ikinci yarıda değişiklik için oyunu sadece 1 kere durdurabildiklerine dikkat çeken Tedesco, "Bizim ikinci yarıya başlarken istediğimiz Talisca ve Nene'yi birlikte oynatmaktı. Sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Elimizde stoper kalmadı. Önde Talisca ve Nene ile 2 forvet oynamak istedik. Devreye girerken 2 değişiklik hakkımızı kullanmak zorunda kaldık. Bu şekilde karar vermemiz gerekiyordu. İstediğimiz değişiklikleri yapamadık. İsteğimiz ilerleyen dakikalarda Kerem'i oyuna sokmaktı. Sahada gelişen olaylar sonrasında Fred ve Cherif'i oyuna sokmak durumunda kaldık. Sadece 1 kere oyunu durdurma hakkımız vardı" diye konuştu.

'KAFAMIZI KUMA GÖMMEMEMİZ GEREKİYOR'

Son dakikalarda yedikleri golden dolayı herkesin hayal kırıklığı içinde olmasının normal olduğunu belirten Domenico Tedesco, "Oyuncular bir süre olamayacak. Ederson ve Talisca sakat. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Milli araya kadar birlik olup, çözüm bulmamız gerekiyor. Sonuna kadar yüzde 100'ümüzle olmamız gerekiyor. 90+5'te gol attıktan sonra 90+11'de gol yerseniz herkesin hayal kırıklığı yaşıyor olması normal. Kafamızı kuma gömmememiz gerekiyor. Ben bu gücü ve enerjiyi sağlayacağım. Hep birlikte başaracağız" dedi.

'ÇÖZÜMLER BULMAMIZ GEREKİYOR'

Son haftalarda enerji anlamında sıkıntılar yaşadıklarına değinen tecrübeli teknik adam, "Bizler sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Bizler güçlüyüz. Bu da işimizim parçası. Tabii ki kolay değil bu oyuncuları kaybetmek. Şunun sözünü her zaman veriyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizlerin birlik olması gerekiyor. Bu süreçte zorluklar yaşayabiliyoruz. Son döneme kadar işler iyi gidiyordu. Birkaç haftadır enerji seviyesi anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Milli aradan sonra Alvarez, Skriniar ve bu akşam sakatlanan oyuncular geri dönecek. Çözümler bulmamız gerekiyor. İstesek biz de ağlayabilirdik. Her negatif durumda bardağın dolu tarafını görmeniz gerekiyor" diye konuştu.

'BU MAÇI KAZANSAK SEZONUN EN GÜZEL GALİBİYETİ OLURDU'

İkinci yarıdaki formasyon değişikliğini oyuncularının iyi karşıladığını belirten Tedesco, şu ifadeleri kullandı: "2 sakatlık sonrası hala 4'lü oynamaya devam ettik. Matteo ve Yiğit stoper oynadı. Matteo 6 gibi hareket etti sahada bu beni biraz endişelendirdi çünkü rakibe boşluk verebilirdik. 2'nci yarı sistemi değiştik. Hiçbir zaman 3'lü üzerinde çalışmamıştık ama oyuncuların bunu sahada iyi şekilde uyguladığını gördük. 3-5-2'de baskılı oynadık golü de bulduk ama bu maçı kazanmamış olmamız bizim için çok üzücü. Şartları düşününce bu maçı kazansak sezonun en güzel galibiyeti olurdu"

'GERİYE BAKACAK ZAMANIMIZ YOK'

Kazanamadıkları zaman eleştirinin olacağını söyleyen Tedesco, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durumla başa çıkabileceğim. Elimizde çok fazla çözüm var. Zaten neredeyse her maçta gol atıyoruz. Bazen atıp bazen atamayabilirsiniz. 1 gol attık ama normal koşullarda maçı kazanmanız için yetmeli. Kazanamadığınızda her zaman eleştiri olur. Bununla başa çıkmanız gerekiyor. Her zaman geriye değil ileriye bakmanız gerekiyor. Geriye bakacak zamanımız yok"

'YAPMAMIZ GEREKEN BİRLİK OLMAK'

Takımdan çok fazla ismin darbeye bağlı olmayan sakatlıklar yaşamasıyla ilgili gelen soru üzerine Tedesco, "Çok fazla maç oynamaya bağlıyorum. Ben geldiğimden beri 34 maç oynadık. Çok fazla gerginlik, stres, seyahat oldu. Bugün zemin de kaygandı. Ederson'un ayağı kaydı 3 hafta bizimle olmayacak. Mert listede yok. Hafta içinde Tarık ile oynayacağız. Talisca sakatlık yaşadı. Jayden taç atışı sonrasında hamstringinde sıkıntı hissetti. Ben asla durumdan kaçmam. Bizim yapmamız gereken birlik olmak. Şu ana kadar çok fazla forma şansı bulamayan oyuncular forma şansı bulacak. Belirtmiş olduğum gibi yapmamız gereken çözüm bulmak. Modumuzun düşmemesi önemli. Bizim işimiz bunu sağlamak olacak" ifadelerini kullandı.