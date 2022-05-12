Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

12.05.2022 19:16

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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