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Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa'da galibiyetle ayrıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa'da galibiyetle ayrıldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lider olarak son 16 turuna yükseldi. Beşiktaş ise Avrupa kupalarına galibiyetle veda etti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa\'da galibiyetle ayrıldı
15.12.2023 - 09:56,  Güncelleme: 09:58
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FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında evinde ağırladığı Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 4-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

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Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son maçında deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup ederek, Avrupa kupalarına galibiyetle veda etti.

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Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa'da galibiyetle ayrıldı - Son Dakika
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