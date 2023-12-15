Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa\'da galibiyetle ayrıldı

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında evinde ağırladığı Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 4-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son maçında deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup ederek, Avrupa kupalarına galibiyetle veda etti.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililerde İstanbulspor maçı hazırlıkları devam edecek.
BASKETBOL
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20.45 Fenerbahçe Beko - AS Monaco
Basketbol Süper Ligi
18.00 Aliağa Petkim Spor - Darüşşafaka Lassa
VOLEYBOL
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09.00 VakıfBank - Dentil Praia Clube
14.30 Tianjin Bohai Bank - Eczacıbaşı Dynavit
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