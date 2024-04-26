Fenerbahçe ve Beşiktaş\'ın Lig İstatistikleri

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın oynanacak derbi maçta rakip olacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın lig istatistikleri dikkati çekiyor.

Fenerbahçe evinde geriye düştüğü maçları çevirirken, Beşiktaş deplasmanda geriden gelmekte sıkıntı yaşadı. Evinde oynadığı 16 maçın 7'sinde ilk golü yiyen Fenerbahçe, bu maçların 5'ini kazandı, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda çıktığı maçların 7'sinde ilk yarıları geride kapatan Beşiktaş ise bu müsabakalarda 6 mağlubiyet alırken, 1 kez berabere kaldı.

Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 33 maçta attığı 87 golle ligin en golcü ekibi konumunda. İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu sezon attıkları gollerin 48'ini iç sahada kaydederken, 39 golü ise deplasman maçlarında buldu. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde bulduğu 48 golün 21'ini maçların ilk yarılarında atarken, 27'sini ise ikinci yarılarda kaydetti.

Ligde 44 kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş ise bu gollerin 20'sini rakip sahada kaydetti. 20 golün 8'ini ilk yarılarda atan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki maçların ikinci yarılarında ise 12 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe evindeki 16 maçın 13'ünde kalesini gole kapatamadı.

Sahasında oynadığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, bu maçlarda 48 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü. Sarı-lacivertli ekip, yediği 19 golü 13 maçta filelerinde gördü.

Taraftarının önünde oynadığı karşılaşmalarda yalnızca 3 karşılaşmada rakiplerine gol şansı vermeyen İsmail Kartal'ın ekibi, RAMS Başakşehir'i 4-0, Çaykur Rizespor'u 5-0 yenerken, ezeli rakibi Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Evinde yediği 19 golün 8'ini ilk yarılarda kalesinde gören Fenerbahçe, sahasındaki maçların 7'sinde ise ilk golü yiyen ekip oldu.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde geriye düştüğü 7 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İç sahada ilk golü yediği rakiplerinden Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile de 2-2 berabere kaldı.

İsmail Kartal'ın ekibi, evinde geriye düştüğü Bitexen Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa ve Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmalarından 3 puan çıkarmayı başardı.

Beşiktaş, deplasmanda aldığı 7 yenilginin 6'sında ilk yarıyı geride tamamladı

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Bu sezon rakip sahada 16 lig maçına çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi alırken, 20 gol atıp 23 gol yedi.

Siyah-beyazlı ekip kalesinde engelleyemediği 23 golün 10'unu ilk yarılarda, 13'ünü ise ikinci yarılarda kalesinde gördü.

Siyah-beyazlı ekip rakip sahada aldığı 7 yenilginin 6'sında ilk yarıları mağlup tamamladı. Deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçının ilk yarısı 2-0, Yukatel Adana Demirspor mücadelesinin ilk yarısını 2-0, Galatasaray derbisinin ilk 45 dakikasını 1-0, Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasının ilk devresini 1-0, EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısını 1-0 ve Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 45 dakikalık bölümünü 1-0 geride kapatan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda puan alamadı.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki bir diğer yenilgisini 2-1'lik skorla Bitexen Antalyaspor'a karşı aldı. Bu maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Beşiktaş, rakip sahada ilk yarısını önde bitirdiği bir maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, bu sezon rakip sahada ilk yarısını yenik tamamladığı yalnızca 1 maçtan puan aldı. MKE Ankaragücü deplasmanında soyunma odasına 1-0 geride giden Beşiktaş, mücadeleyi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandırdı.