Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

11.10.2022 11:44
Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını hakemleri açıklandı.

Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca ile deplasmanda oynayacağı maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında Monaco'yu konuk edecek Trabzonspor'un maçını Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetecek.

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi A Grubu dördüncü maçında Rigas FS'yi konuk edeceği maçta Maltalı hakem Philip Farrugia düdük çalacak.

Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Ballkani'ye konuk olacak Sivasspor'un karşılaşmasını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schuettengruber yönetecek.

Temsilcilerimiz 4. hafta mücadeleleri için 13 Ekim Perşembe günü sahaya çıkacak. Fenerbahçe ve Başakşehir'in maçları 19.45'te, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçları ise saat 22.00'de oynanacak.

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SON DAKİKA: Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Son Dakika
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