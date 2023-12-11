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Fenerbahçe YDK Başkanı Uğur Dündar: Türk futbolunun sorunlarına çözüm bekliyoruz - Son Dakika
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Fenerbahçe YDK Başkanı Uğur Dündar: Türk futbolunun sorunlarına çözüm bekliyoruz

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Türk futbolunun yapısal ve acil çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgili beklentilerini yansıtan bir deklarasyon yayınlama kararı aldıklarını açıkladı. Dündar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in Divan Kurulu Başkanlarının bir araya geldiği yemekte bu kararın alındığını belirtti.

Fenerbahçe YDK Başkanı Uğur Dündar: Türk futbolunun sorunlarına çözüm bekliyoruz
11.12.2023 - 17:20,
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Fenerbahçe YDK Başkanı Uğur Dündar: Türk futbolunun yapısal ve acil çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgili ve bunların çözümlerine yönelik beklentilerimizi yansıtan bir deklarasyon yayınlama kararı aldık

İSTANBUL,

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in Divan Kurulu Başkanları yemekte buluştu.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın ev sahipliğinde organize edilen yemeğe; Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Başakşehir Divan Kurulu Başkanı Mustafa Saral ve Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan da yemekte yer alırken, Divan Kurulu Başkanları ile sohbet etti. Öğle yemeğinde de karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Yemeğin ardından Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "Şampiyon kulüplerin Divan Başkanları ile birlikte yemek organizasyonu yapıyoruz. Bugün sıra bizdeydi. Diğer şampiyon kulüplerin divan heyetlerini ağırladık ve bugün ortak bir karar aldık. Türk futbolunun yapısal ve acil çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgili olarak, bunların çözümlerine yönelik beklentilerimizi yansıtan kulüplerüstü bir deklarasyon yayınlama kararı aldık. Bunu kamuoyu ile en kısa zamanda paylaşacağız. Aramızda yine dostluk görüşmeleri oldu. Geleneksel bir yemek. Yemeğe Başkanımız Sayın Ali Koç ve Genel Sekreterimiz Sayın Burak Kızılhan da teşrif ettiler. Hem değerli Divan Başkanlarımıza hem de Başkanımıza ve Genel Sekreterimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe YDK Başkanı Uğur Dündar: Türk futbolunun sorunlarına çözüm bekliyoruz - Son Dakika


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