Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi

18.03.2026 13:38
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlanan Levent Mercan'ın sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de sakatlık kabusuna bir yenisi daha eklendi. Sarı-lacivertli ekip, Levent Mercan'ın yaşadığı sakatlıkla ilgili resmi açıklama yaptı.

"KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ"

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Gaziantep FK maçında sakatlanan Levent Mercan'ın Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR kontrolünden geçtiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda oyuncunun sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, futbolcunun tedavisine başlandığı bilgisi paylaşıldı.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Fenerbahçe sağlık ekibi, genç oyuncunun sahalara dönüş süreci için tedavi programını başlatırken, oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına ilişkin net bir süre verilmedi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 13:52:54. #7.13#
