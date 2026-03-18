Fenerbahçe\'ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'de sakatlık kabusuna bir yenisi daha eklendi. Sarı-lacivertli ekip, Levent Mercan'ın yaşadığı sakatlıkla ilgili resmi açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Gaziantep FK maçında sakatlanan Levent Mercan'ın Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR kontrolünden geçtiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda oyuncunun sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, futbolcunun tedavisine başlandığı bilgisi paylaşıldı.
Fenerbahçe sağlık ekibi, genç oyuncunun sahalara dönüş süreci için tedavi programını başlatırken, oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına ilişkin net bir süre verilmedi.
