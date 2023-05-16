Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in sakatlandığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı kritik maçlarda takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.
25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Fenerbahçe'nin Trabzonspor ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sivasspor ile oynayacağı maçlarda sahada yer alamayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'ye kötü haber! Nijeryalı sağ bek Osayi-Samuel kritik düzlükte kadroda olmayacak - Son Dakika