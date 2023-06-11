Fenerbahçe'de hasret sona erdi! Kupanın sahibi oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'de hasret sona erdi! Kupanın sahibi oldu

11.06.2023 23:56

Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Michy Batshuayi'nin attığı iki golle sarı-lacivertliler kupayı 9 yıllık hasretin ardından kazandı. Fenerbahçe, bu zaferle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine götürdü.

İzmir Gürsel Aksel Stadı''nda Fenerbahçe ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda Batshuayi''nin ayağından bulduğu gollerle 2-0'lık skorla kupaya uzandı.

İLK DAKİKADA BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI

Fenerbahçe, maçın ilk dakikasında Michy Batshuayi''nin golüyle öne geçti. Arda Güler''in ince pasıyla savunmanın arkasına sarkan Belçikalı forvet, kaleciyi çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu.

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir''i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 9 yıllık kupa hasretine son verdi

BELÇİKALI YİNE SAHNEDE

Sarı-Lacivertliler, 29''uncu dakikada Michy Batshuayi''nin golüyle skoru 2-0''a getirdi. İlk yarım saatte baskılı oynayan Fenerbahçe, farkı açacak pozisyonlardan da yararlanamadı.

3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 34''te Biglia, Caner Erkin ve Serdar Güler''i oyundan çıkardı. Karzev, Lima ve Januzah sahaya girdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe, 9 yıllık kupa hasretine son verdi

GOL İPTAL EDİLDİ VE FENERBAHÇE KUPAYA UZANDI

Başakşehir''de 67''nci dakikada Adnan Januzaj topu ağlarla buluşturdu. Ancak Keny''nin İrfan Can Eğribayat''a faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Bu pozisyon çok tartışıldı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve kupaya Fenerbahçe uzandı.

Ziraat Türkiye Kupası''nda şampiyon olan Fenerbahçe, 9 yıllık kupa hasretine son verdi

HASRET DİNDİ

2013-14''teki Süper Lig şampiyonluğundan bu yana herhangi bir kupa kazanamayan Fenerbahçe''nin 9 yıllık hasreti de 2022-23 sezonunda dinmiş oldu. Süper Lig''de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray''a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası''nı kazanarak hem kupa özlemini bitirdi hem de taraftarını teselli etti.

Ziraat Türkiye Kupası''nda şampiyon olan Fenerbahçe, 9 yıllık kupa hasretine son verdi

7'NCİ TÜRKİYE KUPASI ZAFERİ

Sarı-Lacivertliler böylece Ziraat Türkiye Kupası''nda 7''nci kez zafer yaşadı. Fenerbahçe bu kupayı 1967-68, 1973-74, 1978-79, 1982-83, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında kazanmıştı. Sarı-Lacivertliler''in Ziraat Türkiye Kupası''ndaki 10 yılık özlemi de son buldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe, 9 yıllık kupa hasretine son verdi

ALİ KOÇ'UN İLK KUPASI

5 Haziran 2018''de Fenerbahçe''de başkan seçilen Ali Koç, 5 yıllık görev süresinde futbol branşında ilk kez kupa sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe, 9 yıllık kupa hasretine son verdi

FİNALİN OYUNCUSU ARDA GÜLER

Maçın ilk dakikasında Batshuayi''nin attığı golde asisti yapan Arda Güler, Ziraat Türkiye Kupası Finali''nde ''En iyi oyuncu'' seçildi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de hasret sona erdi! Kupanın sahibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de hasret sona erdi! Kupanın sahibi oldu - Son Dakika
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