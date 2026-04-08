Fenerbahçe'de beklenen Kerem Aktürkoğlu kararı
Fenerbahçe'de beklenen Kerem Aktürkoğlu kararı

Fenerbahçe\'de beklenen Kerem Aktürkoğlu kararı
08.04.2026 11:23
Beşiktaş derbisinde sonradan girip 90+11’de attığı penaltı golüyle galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu’nun, Kayserispor maçında yeniden ilk 11’de forma giymesi ve kalan maçlarda da aynı şekilde sahaya çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinin yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu için teknik heyetin kararı netleşti. Yedek başladığı maçta attığı gol, dengeleri değiştirdi.

DERBİYE YEDEK BAŞLADI

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısına 11 yabancıyla çıkarak dikkat çekerken, Kerem Aktürkoğlu mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Anthony Musaba’nın ilk 11’de tercih edilmesi sürpriz olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'de beklenen Kerem Aktürkoğlu kararı

OYUNA GİRDİ, MAÇI ÇEVİRDİ

İkinci yarıda oyuna dahil olan Kerem, kısa sürede etkisini gösterdi. Savunma arkasına yaptığı koşularla rakip savunmayı zorlayan milli oyuncu, uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe'de beklenen Kerem Aktürkoğlu kararı

TEDESCO KARARINI VERDİ

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, derbi sonrası Kerem’in performansından oldukça memnun kaldığı öğrenildi. Bu performans sonrası yıldız oyuncu için yeni bir karar alındı.

KAYSERİ MAÇINDA İLK 11’DE

Kerem Aktürkoğlu’nun, Kayserispor karşılaşmasında yeniden ilk 11’de sahaya çıkması ve diğer kalan maçlarda da sahaya bu şekilde çıkması bekleniyor. Böylece milli futbolcu kısa bir aranın ardından tekrar başlangıç kadrosuna dönecek.

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de beklenen Kerem Aktürkoğlu kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Ben beklemiyodum .. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
